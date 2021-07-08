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Манипуляции спекулянтов уже приводят к остановке ТЭС, ТЭЦ и блоков АЭС, – экономист

8 июля 2021 20:04

Ирина Ненько Ирина Ненько

Спекулянты и посредники вытеснили производителей с рынка электрической энергии, что привело к фактической остановке нескольких ТЭС и ТЭЦ и блока Ровенской АЭС, заявил Кушнирук

/ Фото: freepik.com

Об этом сообщил экономист Борис Кушнирук в эфире телеканала "Эспрессо", сообщает "Главком".

"Рынок на сутки вперед превратился в совершенно не репрезентативный в результате действий спекулянтов. Фактически с рынка производителей и потребителей он превратился в рынок спекулянтов. Это происходит как минимум с молчаливого согласия НКРЭКУ. И это уже приводит к остановке энергогенерирующих мощностей. По такой модели нет возможности планировать деятельность энергокомпаний", – сообщил экономист.

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Он отметил, что в день резкого падения цен 2 июля, доля спекулянтов на энергорынке превысила 52%.

Первой вынужденно остановилась Славянская ТЭС компании "Донбассэнерго", отметил Кушнирук. Также перестали вырабатывать ток Киевская ТЭЦ-6 и Харьковская ТЭЦ-5 из-за отсутствия средств.

Экономист добавил, что 7 июля остановился энергоблок №3 Ровенской АЭС и перешел в режим текущего ремонта.

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Напомним, в июле обострился кризис в энергетике, который привел к резкому падению цен ниже себестоимости производства.

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По информации Министерства энергетики, причиной стали ценовые манипуляции посредников и спекулянтов.

6 июля состоялось совещание в Минэнерго, по результатам которого министр Герман Галущенко в очередной раз призвал регулятор НКРЭКУ прекратить махинации посредников на энергорынке.

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