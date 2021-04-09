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Мандат за 7 млн, уголовное дело и любовная переписка в Раде – чем известен кандидат на должность министра энергетики Олег Семинский

9 апреля, 15:35

Ирина Ненько Ирина Ненько

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский среди кандидатов на должность министра энергетики, сообщают СМИ

Среди кандидатов на должность министра энергетики Украины, рассматриваемых на данный момент, есть и народный депутат от "Слуги народа", замглавы комитета по вопросам энергетики и вопросов ЖКХ Олег Семинский, – сообщает LB.ua со ссылкой на источник во властных кругах.

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В 2000-х годах Семинский являлся директором крупнейшей газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча". Сегодня он – фигурант уголовного дела, которое, по словам акционеров, использует с целью вымогательства 150 млн долл или доли в компании, которой ранее руководил.

В 2012 году, в результате выявленных аудитом финансовых нарушений со стороны руководства "Нефтегаздобычи", акционеры решили частично компанию продать. Однако за несколько дней до сделки директор Олег Семинский исчез с оригиналами документов и печатью, заблокировав продажу. Вернулся он спустя несколько лет и заявил, что был похищен. По словам представителя акционеров компании, по возвращении Семинский шантажировал семью экс-министра транспорта Рудьковского, требуя переписать на него акции крупнейшей компании в обмен на показания Семинского о непричастности Рудьковского к его похищению.

Между тем, до сегодняшнего сам факт похищения Олега Семинского является неустановленным, – пишет РБК.

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Уже будучи депутатом от "Слуги народа", Олег Семинский признал подлинность аудиозаписей, на которых заявлял о готовности купить депутатский мандат за 7 млн долл от любой партии.

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В марте 2021 года Семинский попал в очередной скандал, когда СМИ опубликовали любовную переписку, которую он вел со своей помощницей во время заседания Верховной Рады.

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семинский Нефтегаздобыча народный депутат
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