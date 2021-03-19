Українська
$ 27,7
32,99
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Малому и среднему бизнесу упростят трудовое законодательство: что предлагают

19 марта, 19:45

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Совет реформ хочет преодолеть коррупцию при проверках бизнеса

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 19 марта, провел заседание Национального совета реформ, где рассмотрели вопрос упрощения трудового законодательства для малого и среднего бизнеса с количеством работников до 250 человек.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, предлагается введение договорного режима отношений между работодателем и работниками, который облегчит работодателям ведение кадровых вопросов, ведь большинство из них будет урегулировано трудовым договором.

Это будет способствовать увеличению гибкости рынка труда и количества официально трудоустроенных людей и уменьшению "теневой" занятости, повышению поступлений в бюджет от легализации труда и устойчивому экономическому росту. Ожидается, что будет преодолена коррупция во время проверок бизнеса по вопросам трудовых отношений.

В тренде
Повышение пенсий работающим пенсионерам: что еще может повлиять на их рост

Сайт "Сегодня" писал, что на заседании Совета реформ рассмотрели вопрос новой модели растаможка "евроблях", которая подешевеет на 30%.

Реклама

Напомним, 17 марта Кабинет министров поддержал законопроект, который внедряет в Украине лучшие европейские и мировые практики по усилению защиты прав работников. Согласно ему, будет усилена защита прав работников, а ФОПов ждут революционные изменения.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

трудовое соглашение Национальный совет реформ малый бизнес реформы ФЛП средний бизнес

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцев предупредили о новой афере: как мошенники оформляют кредиты (видео)
Украинцев предупредили о новой афере: как мошенники оформляют кредиты (видео)Экономика
Штрафовать за нарушения ПДД будут по-новому: Зеленский подписал закон
Штрафовать за нарушения ПДД будут по-новому: Зеленский подписал законЭкономика
В Украине существенно урезали субсидии: почему и на сколько (видео)
В Украине существенно урезали субсидии: почему и на сколько (видео)Экономика
Доллар vs гривня: как долго продержится хрупкое равновесие
Доллар vs гривня: как долго продержится хрупкое равновесиеФинансы
Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделать
Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделатьЭкономика
"Дырявый" сервис: почему Укрзализныця несет миллиардные убытки (видео)Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять