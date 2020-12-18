Магазины соблазняют украинцев дешевой красной икрой. Мы ее проверили

Разнообразие красной икры на полках украинских магазинов впечатляет. Но этот продукт очень часто подделывают. Перед новогодними праздниками на икру предлагают щедрые скидки – можно найти баночки по 100 и даже 70 гривен за 100 граммов. Корреспондентка "Сегодня" Ирина Каминская проверила, что же предлагают за эти деньги.

Видео: Сегодня

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Дешевую икру она отдала в лабораторию, чтобы проверить образцы на содержание консервантов и других примесей. В рамках эксперимента икру заказали и в интернет-магазине, там предлагают килограмм за 1000 гривен и к этому еще одну баночку в подарок.

Результаты экспертизы пришли через неделю.

"В икре горбуши обнаружены три консерванта. Среди них – уротропин, который запрещен. Но в любом случае должно быть два консерванта, а здесь три. Икра другого производителя содержит два консерванта, но среди них тоже есть уротропин, и его больше", – рассказывает Елена Сидоренко, профессор кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством Киевского национального торгово-экономического университета.

А икра из интернета вообще оказалась искусственной. В ней были вытяжки из водорослей и желатин.

Домашний способ проверить икру – залить ее кипятком. В случае магазинных образцов, которые купили "Сегодня", вода белеет. Это значит, что икра не желатиновая, но уже лежалая. Кроме того, в ней, скорее всего, содержится тот самый запрещенный уротропин.

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Икра из онлайн-магазина, как оказалось, вообще пахнет лекарствами. Это уже должно вызывать сомнения. После кипятка она растворяется в воде – значит, она желатиновая.

Елена Сидоренко советует не соблазняться дешевыми деликатесами. А к праздникам советует брать икру форели – ее реже подделывают, а в Украине хватает порядочных производителей этого продукта. Но если вы все же хотите рискнуть и купить икру горбуши, читайте о трех правилах выбора красной икры.

Также сайт "Сегодня" рассказывал о том, как выбрать настоящий алкоголь. Ведь, оказывается, в Украине продают огромное количество фальсификата.

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