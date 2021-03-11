Ляшко: "Энергоатом" понес убытки почти на 5 миллиардов

Политик объяснил, кто виноват в больших убытках государственной компании

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что по итогам 2020 года государственная компания "Энергоатом" понесла убытки в 4,8 миллиарда гривен. Об этом он написал в Facebook.

Реклама

Он считает, что такие впечатляющие убытки – это результат политики уничтожения отечественной энергетики, "которую последние 1,5 года целенаправленно проводят председатель НКРЕКУ Валерий Тарасюк и глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус".

"Коллапс в отечественной энергетике и массовая безработица, катастрофический рост долгов, потеря энергонезависимости и возвращение Украины в энергозависимость Кремля – это полная ответственность власти, ее бездеятельности, некомпетентности и коррупции. С этим надо немедленно кончать", – написал Ляшко.

В тренде Налоговая амнистия в Украине: как будут декларировать доходы заробитчан и теневиков

Напомним, ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко называл НКРЭКУ виновной в кризисе на энергорынке.

Также в феврале в "Энергоатоме" прошли обыски из-за коррупционных схем.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама