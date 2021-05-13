Лучше России, хуже Беларуси: эксперты сравнили цены на ходовые продукты в Украине

/ Фото: Сегодня

Потребительские цены в Украине, если их сравнить с другими европейскими странами, на большинство основных продуктов питания остаются ниже.

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Об этом свидетельствуют данные Экономического дискуссионного клуба.

В то же время данные текущего мониторинга указывают, что отдельные виды продовольственных товаров в Украине все же превышают европейские. Как оказалось:

в Беларуси дешевле, чем в Украине пшеничная мука, молоко, сливочное масло, говядина, свинина, мясо птицы, яйца, сахар и картофель;

в России – дешевле молоко, говядина, свинина, мясо птицы, яйца, подсолнечное масло и сахар.

в Польше – пшеничный хлеб, рис, молоко, сливочное масло, мясо птицы, подсолнечное масло, сахар и картофель;

в Венгрии – пшеничный хлеб, пшеничная мука, молоко, мясо птицы, подсолнечное масло, сахар и соль,

в Испании – рис, молоко и подсолнечное масло.

Как сообщает Экономический дискуссионный клуб, весной 2021 стоимость набора из 18 социально чувствительных продуктов питания, на которые ЕДК осуществляет ценовой мониторинг, в Украине была:

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ниже, чем в России – на 0,5%, Венгрии – на 23%, Испании – на 34%;

выше, чем в Польше – на 1,8% и Беларуси – на 16,6%.

За среднемесячную зарплату среднестатистический белорус может приобрести почти 19 таких наборов, россиянин – около 22, венгр – почти 37, поляк – около 53, испанец – 61, тогда как украинец позволит себе купить лишь около 15 наборов.

А если среднюю зарплату перевести в куриные яйца, то рядовой испанец мог приобрести 20610 штук, а вот украинцу удастся купить в пять раз меньше – всего 3920 штук.

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Напомним, месяц назад новости "Сегодня" сравнили цены на популярные продукты в Украине, Испании, Польше, Бельгии и США. Наш потребительская корзина оказалось на несколько гривен дешевле, однако зарплаты у соседей в 2,5 раза выше.

В то же время напомним, ранее в Продовольственной организации ООН заявили, что Украина оказалась в списке стран с самыми низкими ценами на продукты.