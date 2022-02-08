Лучше не станет? Что будет с пенсиями украинцев старше 65 лет

Сегодня 04:45 на
Фристайл
Женщины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
Сегодня 05:00 на
Горнолыжный спорт
Мужчины, супергигант
Финал
Сегодня 08:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Матч за бронзу
Сегодня 09:36 на
Сноуборд
Женщины, параллельный гигантский слалом
Финал
Сегодня 09:43 на
Сноуборд
Мужчины, параллельный гигантский слалом
Финал
Сегодня 10:30 на
Биатлон
Мужчины, индивидуальная
гонка, 20 км. Финал
Сегодня 12:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 1500 м
Финал
Сегодня 13:47 на
Лыжные гонки
Женщины, спринт
Свободный стиль, финал
Сегодня 14:00 на
Лыжные гонки
Мужчины, спринт
Свободный стиль, финал
Сегодня 14:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Финал
Сегодня 15:35 на
Санный спорт
Женщины
4-я попытка
Завтра 05:45 на
Фристайл
Мужчины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
Завтра 07:45 на
Горнолыжный спорт
Женщины, слалом
2-й заезд
Завтра 09:45 на
Сноуборд
Женщины, сноуборд-кросс
Финал
Завтра 13:00
Лыжное двоборье
Индивидуальное первенство Гундерсена, 10 км. Обычный
трамплин. Лыжные гонки
Завтра 15:20 на
Шорт-трек
Мужчины, 1500 м
Финал А
Завтра 15:35 на
Санный спорт
Двойки
2-я попытка
10 февраля 03:30 на
Фигурное катание
Мужчины, произвольная
программа. Финал
10 февраля 04:25 на
Сноуборд
Женщины, сноуборд-хафпайп
3-й финальный заезд
10 февраля 08:15 на
Горнолыжный спорт
Мужчины, горнолыжная
комбинация, слалом. Финал
10 февраля 09:00 на
Лыжные гонки
Женщины, 10 км
Классический стиль. Финал
10 февраля 09:15 на
Сноуборд
Мужчины, сноуборд-кросс
Финал
10 февраля 13:50 на
Фристайл
Смешанные команды
Акробатика, второй финал
10 февраля 14:00 на
Конькобежный спорт
Женщины, 5000 м
Финал
10 февраля 15:30 на
Санный спорт
Командные соревнования
Эстафета. Финал
Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💰 Суд над Кузьминых 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Лучше не станет? Что будет с пенсиями украинцев старше 65 лет

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 февраля, 06:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какие этапы повышения пенсий ждут украинцев 65 лет и старше в течении 2022 года
Чего ждать пенсионерам старше 65 лет
Чего ждать пенсионерам старше 65 лет / Фото: Getty Images, УНИАН

В Украине в 2022 году запланировано несколько этапов повышения пенсий, некоторые из них, коснутся и людей 65 лет и старше.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

Реклама

Следовательно, ближайший перерасчет пенсий – индексация на 14% – состоится 1 марта. Она будет производиться автоматически и предусматривает доплату к пенсии следующим возрастным категориям:

  • людям старше 80 лет ежемесячно будут доплачивать около 500 грн;
  • людям от 75 до 80 лет – 400 грн.

Обязательно вырастет и размер минимальной пенсии. При наличии не менее 20 лет стажа у женщин, и не менее 25 у мужчин, пенсионеры старше 80 будут получать минимум 2600 грн, а люди от 75 до 80 лет – по меньшей мере 2500 грн.

Последующие изменения ждут в октябре пенсионеров старше 70 лет. При наличии полного страхового стажа их пенсионная выплата составит как минимум 3000 грн.

Реклама

Для людей от 65 лет размер минимальной пенсии будет составлять 2680 грн, однако только при наличии полного страхового стажа.

В октябре 2022 года также будет установлена ежемесячная доплата к пенсии в размере 300 грн для пенсионеров от 70 до 75 лет.

Что влияет на размер пенсии?

Трудовой стаж, безусловно, играет большую роль в назначении пенсии, поскольку без него вообще невозможно выйти на заслуженный отдых.

Реклама

Однако если говорить о размере выплаты, то более важно личный коэффициент, то есть, насколько официальная зарплата была больше, равнялась или меньше средней по стране.

Если каждый год стажа увеличивает пенсию только на 1%, то личный коэффициент может умножить размер выплаты втрое или даже пять раз.

"Сегодня" также писали, что будет с пенсиями украинцев в феврале, и рассказывали, как выйти на пенсию в 2022 году

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Лучше не станет? Что будет с пенсиями украинцев старше 65 лет София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Доллар снова рвется вверх? Что будет с курсом валют на этой неделе Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Что будет с "Северным потоком-2" и хватит ли газа Украине: Коболев о газовом кризисе Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Больше новостей
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

44159.41

Dogecoin (DOGE)

0.17

Ethereum (ETH)

3148.1

Litecoin (LTC)

141.07

Ripple (XRP)

0.87

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28

Российский рубль (₽)

0.3711

Евро (€)

32.07

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
8 февраля. Сэнфорд Флеминг. 143 года назад (в 1879-м) в этот день на конференции в Канадском институте Торонто шотландский инженер-железнодорожник предложил ввести во всем мире часовые пояса…
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
33,53
32,53
31,53
19,05
35,49
34,79
34,38
19,48
37,68
34,89
34,46
18,73
38,09
34,50
33,00
19,01
38,85
35,59
35,17
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
36,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять