Локдаун в Украине: как приобрести товары ширпотреба селянам?

Нет более прибыльного времени для магазинов и супермаркетов, чем Новогодние и Рождественские праздники. Покупатели сметают товары с полок, чтобы удивить родню деликатесами и угостить вкусняшками. Понятно, что нам такие закупки влетают еще в ту копеечку. И перечеркнутые цифры на ценнике – каждому, как бальзам на душу. Покупатель по уши в заботах, о бдительности в основном забывает – почему бы ему не подложить свинью?! Такой момент, чтобы что-то недовесить, не тот товар пробить на кассе, подсунуть что-то с плесенью. Просто помните об этих хитрых схемах обмана!

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И не забывайте о январском локдауне. Он будет совершенно другим. Супермаркеты будут работать, но далеко не все необходимое сможем купить! О табу рассказывают Виталий Литвин и Виталий Поляков.

Предпраздничный шопинг в самом разгаре. Чтобы хоть как-то отвлечься от коронавирусного года, люди переключили внимание на новогодний стол. Но уже после праздников украинцы будут удивлены: многие привычные товары вряд ли удастся приобрести. А некоторые даже подорожают!

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С 8 января в Украине вводят локдаун. Соответствующее постановление Кабмин принял в начале декабря. Чтобы предотвратить распространение COVID-19, правительство запретило посещать торговые точки. Кроме, говоря языком чиновников, которые предлагают "продукты питания, лекарства, изделия медицинского назначения, средства гигиены и связи, ветеринарные препараты, корма, семена, средства защиты растений". Но к этому списку много вопросов.

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Например, в списке отсутствуют товары широкого потребления. Например, спички. Конечно, мы не покупаем их каждый день. Но при локдауне потребность в них будет.

Константин Олейник, руководитель департамента стратегического консалтинга Украинской Торговой Гильдии, говорит:

"И не только спички. Наверняка есть множество товарных групп, Которые также необходимы. В конце концов, в обуви и одежды есть нормативный срок службы. Она может выйти из строя. У нас не такие богатые граждане, чтобы иметь по 10 пар обуви, например ".

Получается, что определенные категории теперь можно приобрести только через интернет. А как быть селянам? Или тем, кто никогда интернетом не пользовался?

Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии, рассказывает:

"Условно сельмагу придется нарушать решение Кабинета министров, чтобы жителям села продать спички для того, чтобы разжечь костер".

Но нарушать закон придется не только сельским лавочкам, но и крупным сетям, признает эксперт Константин Олейник:

"В прошлый локдаун так работали некоторые продовольственные сети. Вы могли пройти и сказать, что вы хотите посмотреть продукцию, вы не будете ничего приобретать, а по факту у большинства категорий населения, кто хотел приобрести то или иные товарные группы, которые нельзя было приобрести, они их приобретали без каких-либо серьезных трудностей и проблем".

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Экономист Глеб Вышлинский с ним согласен:

"Покупатели не будут читать постановление Кабинета министров, и не будут понимать, а почему они заходят в магазин с намерением купить то, что всегда покупали, и тут видят, что эти ряды огорожены какой-то красной лентой. И они начинают конфликтовать, а им продавцы говорят – нет, мы не можем продать, потому что нас закроет полиция".

Но решение Кабмина об ограниченной номенклатуре товаров поддерживает бывший председатель Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина:

"Оно родилось как реакция на много жалоб со стороны, особенно, микробизнеса во время первого карантина, когда, вы помните, были практически все непродовольственные магазины закрыты, а крупные сети, крупные ритейлеры легким движением руки к своим продовольственным товарам добавили непродовольственные. Таким образом извращая конкуренцию".

Константин Олейник напоминает:

"Очень многие ритейлеры начали добавлять в свою структуру ряд товарных групп, которые им традиционно не свойственны и, соответственно, они смогли работать во время карантина в полноценных условиях, на очень высоких товарооборотах, с хорошей посещаемостью".

Но сеть, принимая решение об открытии, была уверена, что не будет ограничений в продаже. А теперь доступа к ее ассортименту не будет, значит, товар будет просто портиться. Но и это не все.

Константин Олейник продолжает:

"Арендная плата. И кто будет компенсировать эти расходы на простой торговых помещений? Вторая статья – это эксплуатация. Не только эти товары надо содержать на складах. Их нужно охранять, их нужно содержать в определённых температурных режимах. Соответственно, это затраты на кондиционирование, на отопление на перемещение по торговому залу".

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По мнению эксперта, за все это заплатит конечный потребитель.

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Вряд ли коммерсант простит все эти расходы. И для некоторых может быть удивлением, что уже после локдауна спички, а также другие группы товаров, которые нельзя будет реализовать на строгом карантине, значительно прибавят в цене. А еще – газеты и журналы. Торговые сети, имеющие право работать в январе, не смогут продавать печатную продукцию. Ни кроссворд, ни любовный роман, ни раскраску для детей.

Глеб Вышлинский говорит:

"Семьи с детьми: школьникам очень часто нужно будет что-то купить, какие-то книги, чтобы они развлекались, или учебные материалы. Где можно купить, особенно в маленьких населенных пунктах, где не так легко, как в Киеве, заказать и на следующий день что-то получить?"

Наш еженедельник спросил об этом в Министерстве экономики. Но с ответом там тянут. Со спичками разобрались. Их необходимо закупить уже сейчас. Но спички – это только начало беды. И не только торговых сетей.

Константин Олейник говорит:

"Это может привести к более серьезным последствиям – банкротству торговых сетей. Если мы сокращаем количество товарных групп, которые продаются, это приводит к росту безработицы. Потому что часть магазинов простаивает. У людей становится меньше денег. И, соответственно, эти люди идут в фонды занятости, становятся на учёт".

В то же время, с ограничением в продажах пострадают смежные отрасли, а главное – производитель.

Константин Олейник продолжает:

"У него сокращаются объемы выторга, соответственно, он быть не может рассчитаться со своими поставщиками, Которые ему предоставили сырьё для производства этой продукции. Всё это влияет на платежспособность, налоговые отчисления. Они не могут наполнять государственный бюджет. Нагрузка на государство увеличивается дополнительно".

Удивляет не недальновидность чиновников, а причины, по которым вводится локдаун.

Глеб Вышлинский говорит:

"Есть ли чейчас основания ограничивать экономическую деятельность? У нас <имеется> очень много разной статистики, описывающий ход эпидемии в Украине, но они все в сейчяас данный момент показывают положительные тенденции. То, на что лично я смотрю, количество занятых коек, обеспеченных кислородом. Пиковые значения количества занятых коек с кислородом Украина прошла в начале декабря".

Ксения Ляпина считает, что локдаун наносит вред, поэтому его не нужно вводить без очень и очень уважительных причин.

Видео: Сегодня

Напомним, локдаун в Украине будет введен с 8 по 24 января. Кабинет министров определил ряд жестких ограничений – работать будет только критическая инфраструктура, а доступными будут только товары и услуги первой необходимости.

В перечень объектов критической инфраструктуры вошли магазины (торговля продовольственными, медицинскими, ветеринарными товарами и средствами связи) заправки (без зон питания); банки, другие финучреждения; ветеринарные клиники; аптеки гостиницы; почта; парикмахерские и салоны красоты при условии предварительной записи.

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