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Лоббисты российской электроэнергии в парламенте должны ответить за подрыв энергонезависимости, – Наливайченко

4 февраля, 17:38

Инна Бабур Инна Бабур

СНБО должен ввести санкции против импорта российской электроэнергии, заявил нардеп

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должен ввести санкции против импорта российской электроэнергии, а чиновники и народные депутаты, которые лоббируют российские интересы в Украине, должны понести за это ответственность. Об этом заявил народный депутат, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, пишет "Znaj.ua".

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"Пророссийские силы внутри страны и президентского монобольшинтства в парламенте пытаются убедить нас, что торговля со страной-агрессором – это "полезно" и "правильно". Такие лоббисты и бенефициары импорта должны понести ответственность, а импорт тока должен быть запрещен до тех пор, пока Украина окончательно не отключится от России и не присоединится к европейской энергосети", – заявил нардеп.

По словам Наливайченко, уже четвертый день Украина закупает ток из России. С 6 февраля ожидается резкое увеличение объемов поставок.

"СНБО должен остановить российскую энергетическую экспансию! Каждый день импорта – это выкачка денег из Украины, ослабление внутренних производителей и потеря энергонезависимости. Только за январь Украина заплатила за российскую электроэнергию более, чем 310 млн гривен. Власть не просто отобрала эти средства у украинских энергетиков, а еще и умудрилась испортить отношения со странами Балтии, всеми европейскими партнерами", – подчеркнул Наливайченко.

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Напомним, с 3 января Украина импортирует электроэнергию с Белорусской АЭС в объеме 10-12 млн кВт·час, что равняется мощности одного энергоблока Ровенской АЭС. С 1 февраля начался импорт напрямую из России.

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Закупка у России стала возможной благодаря поправке депутата Андрея Геруса, который еще осенью 2019 года вопреки регламенту протянул изменения в закон, которые предоставили право российским компаниям поставлять ток в Украину.

Основной импортер российского тока Александр Притыка накануне пригрозил веерными отключениями в случае запрета импорта из России.

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энергетика Россия электроэнергия Беларусь импорт энергонезависимость Валентин Наливайченко
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