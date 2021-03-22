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Литва рассчитывает на введение санкций против покупателей электроэнергии с БелАЭС, – дипломат

22 марта, 13:45

Ирина Ненько Ирина Ненько

Среди таких покупателей могут оказаться украинские компании-импортеры

Литва добивается введения международных санкций в отношении Белорусской АЭС и ее контрагентов, среди которых могут оказаться украинские компании-импортеры. Об этом сообщил бывший посол Литвы в Украине Пятрас Вайтекунас в эфире "Украина 24", пишет "РБК-Украина".

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"Я не только очень надеюсь (на введение санкций – ред.), но я знаю, что Литва очень много работает в этом направлении. Будет ли результат – я надеюсь, что будет", - сообщил он.

Он отметил, что цивилизованные страны не должны покупать ядерную энергию с электростанции в Островце, поскольку эта станция небезопасна.

"Мы не должны поднимать ядерную электрическую энергию из Беларуси, с Островецкой ядерной станции, потому что эта станция не безопасна. И главное – не пропускать эту электроэнергию в Европу. Нужно просто бойкотировать и блокировать это", - отметил он.

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Напомним, 19 марта президент Литвы Гитанас Науседа во время выступления в Верховной Раде призвал Украину прекратить импорт электроэнергии с Белорусской АЭС.

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Накануне о необходимости ограничения импорта заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За два первых месяц расходы на импорт превысили 900 млн грн. Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго".

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Литва электроэнергия Беларусь АЭС импорт санкции Вайтекунас
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