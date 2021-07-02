Литва и Латвия объявили бойкот электроэнергии из Беларуси, Украина готовится возобновить закупку с октября – СМИ

Вопреки требованиям народных депутатов и Минэнерго полностью запретить импорт тока, НКРЭКУ ограничила его только до 1 октября 2021 года

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Власти Литвы и Латвии договорились, что не будут покупать электроэнергию у Беларуси. Об этом сообщает издание "Корреспондент" со ссылкой на сообщение Минэкономики Латвии, пишет "Znaj.ua".

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"Министры (экономики Латвии и энергетики Литвы – ред.) согласились с тем, что обе страны взяли на себя четкое обязательство не покупать электроэнергию у Беларуси, и согласились с тем, что любая атомная электростанция, в том числе Островецкая атомная электростанция (АЭС), должна соответствовать всем стандартам безопасности", – говорится в сообщении литовского министерства.

С целью выполнения этого обязательства Латвия усовершенствовала свою правовую базу, которая предусматривает порядок отслеживания коммерческих потоков электроэнергии, чтобы не допустить попадания белорусского электричества на рынок балтийских стран. Для этого будут приглашены операторы национальных систем и эксперты.

В то же время Украина планирует с 1 октября 2021 года возобновить закупку электроэнергии из Беларуси по истечении временного запрета. Такой запрет был принят в мае 2021 года в соответствии с законом. При этом закон предусматривал запрет до 31 декабря 2021 года, однако НКРЭКУ вопреки требованиям ограничила импорт на 4 месяца, до октября.

Напомним, временное решение НКРЭКУ ограничить импорт всего до октября раскритиковали народные депутаты, требуя полного запрета. Также за полный запрет импорта выступило Минэнерго.

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С начала 2021 года Украина импортировала из России и Беларуси 700 млн кВт·час на сумму более 1 млрд грн. По утверждению временной следственной комиссии парламента, импорт из России и Беларуси стал причиной кризиса в энергетике.