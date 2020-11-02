Лидер профсоюза горняков просит НАПК ускорить антикоррупционную проверку главы НКРЭКУ

Свою просьбу Волынец объяснил критической ситуацией на энергорынке, которая возникла из-за действий руководства НКРЭКУ

Председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец обратился к Нацагентству по предотвращению коррупции (НАПК) с просьбой ускорить проведение проверки председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка на предмет коррупционного конфликта интересов.

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Об этом говорится в письме Волынца в адрес главы агентства, сообщает "Znaj.ua".

"НАЗК сообщил мне о начале мониторинга и контроля за исполнением главой НКРЭКУ актов законодательства по вопросам предотвращения коррупции и урегулирования конфликта интересов... прошу незамедлительно уведомить меня о результатах начатого мониторинга", – говорится в обращении.

Кроме того, лидер профсоюза горняков попросил НАПК предоставить сведения о прохождении Тарасюком специальной проверки перед назначением на должность члена и главы НКРЭКУ.

"Министерство юстиции отметило, что в течение 2019 года к нему не поступал запрос о проведении специальной проверки относительно наличия корпоративных прав у Тарасюка... Прошу сообщить, проводило ли НАЗК специальную проверку в отношении Тарасюка до его назначения", – говорится в обращении.

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Просьбу ускорить рассмотрение обращения Волынец объяснил критической ситуацией на энергетическом рынке, которая возникла из-за непрофессиональных и коррупционных действий руководства регулятора.

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Напомним, в начале октября НАПК по обращению Волынца начало антикоррупционную проверку в отношении председателя НКРЭКУ Тарасюка.

Причиной стали опубликованные временной следственной комиссией Верховной Рады данные о семейном энергетическом бизнесе у Валерия Тарасюка.

В частности, родной брат председателя НКРЭКУ руководит трейдером электрической энергии, который является контрагентом ряда государственных компаний "Укрэнерго" и "Гарантированный покупатель" и в ежедневном режиме торговал электрической энергией.

Кроме того Окружной админсуд Киева начал слушание дела об увольнении Тарасюка.

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Коррупционный скандал вокруг главы НКРЭКУ происходит на фоне критики действий регулятора со стороны ЕС. Так в конце октября подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал секретариат Энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на энергорынке на комиссию возложил Антимонопольный комитет Украины, обязав комиссию прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

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