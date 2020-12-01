Льготы на ток предприятиям "зеленой" металлургии ухудшат финансовый кризис "Укрэнерго", – EBA

По мнению ЕБА, льготы на ток предприятиям "зеленой" металлургии увеличат проблему задолженности перед компаниями ВИЭ

Предоставление льгот на электроэнергию предприятиям "зеленой" металлургии приведет к углублению кризиса госкомпании "Укрэнерго", которая недавно получила более 28 миллиардов гривен убытков и имеет задолженность перед производителями тока из возобновляемых источников. Об этом говорится в обращении Европейской бизнес ассоциации к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко, пишет "РБК-Украина".

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В ЕБА отметили, что выступают против принятия правительством проекта постановления, предложенного Минэкономразвития "Об утверждении порядка предоставления справки о подтверждении статуса предприятия "зеленой" металлургии".

Согласно законодательству, предприятия "зеленой" металлургии имеют льготы на тариф на электроэнергию, в частности, он не включает расходы оператора системы передачи тока.

В то же время в ассоциации отметили, что именно поступления от тарифа на услуги по передаче тока остаются основным ресурсом для обеспечения уплаты производителям "зеленой" металлургии. А также напомнили о наличии значительной задолженности перед "зеленой" генерацией за поставленный ток.

По мнению ЕБА, предоставление льгот на ток предприятиям "зеленой" металлургии увеличит проблему задолженности перед компаниями ВИЭ и будет иметь негативные последствия для энергорынка.

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"Представители Комитета Ассоциации не поддерживают внедрение указанного механизма, который может привести к недопоступлению средств от тарифа на передачу электроэнергии, что, в свою очередь, потенциально углубит кризис задолженности перед производителями в ВИЭ. Соответственно, Ассоциация выступает против принятия Проекта порядка с целью предотвращения вышеуказанных негативных последствий для отрасли", - подчеркивают в ЕБА.

Как сообщалось, в Законе 810-Х, который базируется на подписанном президентом Владимиром Зеленским законопроекте №3658, относительно сокращения "зеленых" тарифов были добавлены специальные условия для предприятий "зеленой" металлургии – для них будет применяться тариф на передачу, которая не будет учитывать расходы "Укрэнерго" на выплаты по финансированию развития "зеленой" энергетики.

Автором таких поправок был нардеп фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский, который до депутатства работал в компании Интерпайп.

Ранее народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко отмечал, что понятие "зеленая" металлургия было заложено исключительно в интересах одного предприятия – завода "Интерпайп Сталь" Виктора Пинчука и оно позволит экономить компании Пинчука 12-15 млн долл. ежегодно.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго", которое по итогам 9 месяцев 2020 года получило 28,6 млрд грн убытка, Владимир Кудрицкий в интервью "БізнесЦензор" заявил, что льготы на электроэнергию для завода Пинчука заплатит бизнес, школы, детсады и больницы.

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По его словам, освобождение отдельных предприятий от уплаты части тарифа "Укрэнерго" будет стоить около 100 млн грн, которые вынуждены будут заплатить другие потребители, в частности, из социальной сферы.

"Считаю эту норму глубоко несправедливой. Такой, что, по сути, ставит в неравные условия различных потребителей. Что особенно печально – эту льготу получат предприятия из этого перечня – оплатят все остальные потребители", - сказал Кудрицкий.

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