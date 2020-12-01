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Льготы на ток предприятиям "зеленой" металлургии ухудшат финансовый кризис "Укрэнерго", – EBA

1 декабря, 21:50

Инна Бабур Инна Бабур

По мнению ЕБА, льготы на ток предприятиям "зеленой" металлургии увеличат проблему задолженности перед компаниями ВИЭ

Предоставление льгот на электроэнергию предприятиям "зеленой" металлургии приведет к углублению кризиса госкомпании "Укрэнерго", которая недавно получила более 28 миллиардов гривен убытков и имеет задолженность перед производителями тока из возобновляемых источников. Об этом говорится в обращении Европейской бизнес ассоциации к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко, пишет "РБК-Украина".

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В ЕБА отметили, что выступают против принятия правительством проекта постановления, предложенного Минэкономразвития "Об утверждении порядка предоставления справки о подтверждении статуса предприятия "зеленой" металлургии".

Согласно законодательству, предприятия "зеленой" металлургии имеют льготы на тариф на электроэнергию, в частности, он не включает расходы оператора системы передачи тока.

В то же время в ассоциации отметили, что именно поступления от тарифа на услуги по передаче тока остаются основным ресурсом для обеспечения уплаты производителям "зеленой" металлургии. А также напомнили о наличии значительной задолженности перед "зеленой" генерацией за поставленный ток.

По мнению ЕБА, предоставление льгот на ток предприятиям "зеленой" металлургии увеличит проблему задолженности перед компаниями ВИЭ и будет иметь негативные последствия для энергорынка.

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"Представители Комитета Ассоциации не поддерживают внедрение указанного механизма, который может привести к недопоступлению средств от тарифа на передачу электроэнергии, что, в свою очередь, потенциально углубит кризис задолженности перед производителями в ВИЭ. Соответственно, Ассоциация выступает против принятия Проекта порядка с целью предотвращения вышеуказанных негативных последствий для отрасли", - подчеркивают в ЕБА.

Как сообщалось, в Законе 810-Х, который базируется на подписанном президентом Владимиром Зеленским законопроекте №3658, относительно сокращения "зеленых" тарифов были добавлены специальные условия для предприятий "зеленой" металлургии – для них будет применяться тариф на передачу, которая не будет учитывать расходы "Укрэнерго" на выплаты по финансированию развития "зеленой" энергетики.

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Автором таких поправок был нардеп фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский, который до депутатства работал в компании Интерпайп.

Ранее народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко отмечал, что понятие "зеленая" металлургия было заложено исключительно в интересах одного предприятия – завода "Интерпайп Сталь" Виктора Пинчука и оно позволит экономить компании Пинчука 12-15 млн долл. ежегодно.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго", которое по итогам 9 месяцев 2020 года получило 28,6 млрд грн убытка, Владимир Кудрицкий в интервью "БізнесЦензор" заявил, что льготы на электроэнергию для завода Пинчука заплатит бизнес, школы, детсады и больницы.

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По его словам, освобождение отдельных предприятий от уплаты части тарифа "Укрэнерго" будет стоить около 100 млн грн, которые вынуждены будут заплатить другие потребители, в частности, из социальной сферы.

"Считаю эту норму глубоко несправедливой. Такой, что, по сути, ставит в неравные условия различных потребителей. Что особенно печально – эту льготу получат предприятия из этого перечня – оплатят все остальные потребители", - сказал Кудрицкий.

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бизнес льготы металлургия ЕБА интерпайп Укрэнерго ВИЭ
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