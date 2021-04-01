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Лев, собака-погрызяка и миллионы метров недвижимости: что декларировали депутаты

1 апреля, 11:56

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Представители власти указывали в качестве движимого имущества комбайны и сеялки

31 марта в Украине закончилась кампания декларирования, во время которой чиновники должны были показать свои доходы за 2020 год и имущество, которым владеют.

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Среди движимого и недвижимого имущества, задекларированного представителями власти, попадались довольно неожиданные образцы, о которых рассказывает сайт "Сегодня".

Так, депутат Харьковского горсовета Саид Джавид указал в декларации о доходах в разделе "Движимое имущество" экзотическое животное – "льва африканского чипированного".

Депутат Верховной Рады Александра Устинова в разделе "Ценное движимое имущество" декларации неожиданно указала "собаку-тапки-погрызяку" и "кота-мурлыку".

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Как сказано в описании, лабрадор Коди ­– это "друг семьи", который "шкодничает, грызет обувь, выгуливает по вечерам, приносит радость и счастье". А кот Жорик – "маленький, волосатый, хрупкий. Мурлычет колыбельные по вечерам, утром поднимает лучше будильника, дерет коробки".

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Нардеп Николай Кириченко задекларировал сеялки John Deere, зерноуборочные комбайны Acros, грузовики КамАЗ и 470 земельных участков. А ведь еще в прошлом году он указал владение 442 участками на 13,25 млн кв. м. В этом нет ничего удивительного, ведь до избрания в парламент он занимался аграрным бизнесом в Харьковской области.

А вот заместитель главы Конституционного суда Сергей Головатый указал, что владеет церковью, огромным особняком, квартирами и 5 земельными участками.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков задекларировал икону с Мадонной, черный алмаз, 1,5 млн евро на счетах в итальянском банке и 12-комнатные апартаменты в центре Харькова общей площадью 657,90 кв. м.

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А пятый президент (2014-2019) Петр Порошенко указал в декларации более 50 млн долларов наличными, рояль и особняк под Киевом площадью 1300 кв. м.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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