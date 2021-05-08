Лето за городом – за сколько можно арендовать дачу в этом году

Из-за карантина спрос на загородное жилье недалеко от города не падает, но цены пока не растут

/ Фото: Pixabay

С наступлением теплых дней многие жители мегаполисов начинают задумываться о летнем отдыхе. В последние годы довольно популярным стало арендовать коттедж или дачу недалеко от города, чтобы можно было каждый день ездить на работу, но при этом вечера и выходные проводить ближе к природе. В минувшем году, по словам экспертов, рынок аренды загородной недвижимости переживал настоящий бум. Однако и в этом году интерес к такой недвижимости достаточно высок. Сайт "Сегодня" поинтересовался, сколько стоит аренда дачи или коттеджа и на какие условия можно рассчитывать семьям с разным достатком.

До 10 тысяч гривен – с удобствами на улице

Реклама

В принципе, снять дачу на лето можно по цене аренды однокомнатной квартиры в Киеве. Но за 5-7 тысяч гривен (без коммуналки) не стоит рассчитывать на привычные городские удобства. За такие деньги вам, скорее всего, предложат "романтику" сельской жизни: туалет на улице и летний душ.

Например, совсем близко от Киева, на Софиевской Борщаговке, за 5000 грн в месяц на теплый период, с мая по сентябрь, сдается дом на участке в 10 соток: комната и прихожая. Туалет и летний душ на улице. Ни леса, ни водоема в непосредственной близости нет.

(Фото с сайта rieltor.ua)

Реклама

За 6-7 тысяч гривен в месяц можно арендовать примерно такой же дом недалеко от озера или реки, но это будет уже дальше от городской черты. Например, в Хотяновке Вышгородского района за 6000 грн в месяц можно снять на лето деревянный дачный домик на четырех сотках земли, состоящий из комнаты и веранды. Санузел также во дворе, но в 150 метрах есть пляж.

(Фото с сайта rieltor.ua)

За 10-15 тыс. грн в месяц можно претендовать уже на вполне ухоженный дом с удобствами внутри. А если поискать, то это будет дом возле леса или водоема.

Например, за 12,5 тыс. грн сейчас можно снять на лето целый трехэтажный дом в селе Зазимье (Броварской район), недалеко от Десны. "В доме есть все необходимое для комфортного проживания, просторная кухня на первом этаже, холл на втором и две отдельные спальни на третьем этаже. Есть плита, холодильник, душевая кабина, горячая вода. Ухоженный двор с газоном", – пишет хозяин в объявлении.

Реклама

(Фото с сайта dom.ria.com)

Сколько стоит отдых с роскошью

За 20-25 тыс. грн можно арендовать уже красивый дом с дизайнерским интерьером и развлечениями. Например, за 19,5 тыс. грн в месяц сейчас предлагают переселиться на лето в сосновый сруб в Ржищевском районе площадью 55 кв. м рядом с зарыбленным озером и конюшнями, мини-зоопарком и голубятнями.

(Фото с сайта olx.ua)

Реклама

Самые дорогие предложения аренды именно на летний период, которые мы отыскали среди объявлений, превышают 10 тыс. долларов в месяц. Например, за такую цену можно снять вип-особняк на 800 кв. м в 15 км от Киева (Хотяновка) с восемью комнатами, бассейном, СПА-зоной, спортзалом и сауной, а также с персональным выходом к озеру.

(Фото с сайта olx.ua)

Эксперты: спрос выше предложения

Как рассказал "Сегодня" руководитель компании "Monitor.Estate" Владимир Копоть, в этом году, как и в прошлом, спрос на аренду загородной недвижимости несколько превышает предложение.

"Безусловно такую ситуацию спровоцировали затяжные локдауны и карантин. В аренду могут сдавать как полдома, так и целые коттеджи в селах возле больших городов или в коттеджных городках. Наиболее привлекательный ценовой сегмент – от 15 до 35 тыс. грн. Основные требования арендаторов – это наличие придомовой территории и достаточного для семьи количества спален. А если говорить о ценовом диапазоне от 55 тыс. грн и выше, то в доме или на территории должны быть бассейн и сауна", – рассказывает Владимир Копоть.

По его наблюдениям, цена аренды такой недвижимости не сильно отличается на левом или правом берегу Киева. На цены больше влияют непосредственная близость к городу и состояние дома, говорит эксперт.

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрий Пита говорит, что в этом году цены не намного отличаются от прошлогодних.

"На фоне роста стоимости квартплаты цены пока остались без существенных изменений. Ценовые колебания происходят в зависимости от спроса на ту или иную квартиру или усадьбу в определенной локации. Однако общая тенденция свидетельствует, что цены достаточно стабильны. Однако в условиях ускорения инфляции стоимость аренды жилья может вырасти в среднем на 5-7%", – говорит Юрий Пита.

Глава АСНУ отмечает, что спрос, по сравнению с минувшим годом, сейчас даже несколько увеличился.

"Уже сейчас, после региональных локдаунов, эксперты АСНУ наблюдают рост спроса на загородную недвижимость в среднем на 5%. И чем ближе к лету, тем более ощутимым будет этот рост. По нашим оценкам, до июня спрос увеличится в среднем на 10-15% по сравнению с апрелем", – прогнозирует Юрий Пита.

По его мнению, в ближайшие месяцы на фоне роста спроса постепенно могут вырасти и цены.

"Стоимость аренды в пригороде Киева может вырасти в среднем на 10-15%. Но пик спроса на загородную недвижимость завершится в июне. Поэтому можно с большой долей вероятности говорить о том, что в мае состоится "формирование цены" на последующий период – до конца сентября", – считает он.

Важным фактором для роста цен может стать отсутствие возможности у части граждан арендовать жилье за ​​границей, например в Испании или Италии, отмечает Юрий Пита. То есть, если люди из-за карантинных ограничений не смогут отправиться на отдых за границу, то они вновь переориентируются на внутреннее предложение, и цены могут отреагировать на повышенный спрос.

Среди регионов наибольший рост аренды, по мнению экспертов, может произойти в курортной Одессе.

"По нашим расчетам, в летний период среднесрочная аренда (три-четыре месяца) может вырасти минимум на 15-20%, а суточная аренда подскочит на 40-50%", – считает Юрий Пита.

Какие ограничения ожидают тех, кто планирует отдохнуть летом в Одессе, смотрите в сюжете: