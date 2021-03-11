Українська
$ 27,7
32,93
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Лещенко получил от главы НКРЭКУ Тарасюка 415 тыс. гривен за комплиментарные посты, – нардеп

11 марта, 17:05

Ирина Ненько Ирина Ненько

Алексей Гончаренко приводит сумму со ссылкой на отчет НАПК

Член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко получил от председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка 414500 гривен в ходе предвыборной кампании 2019 года. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram со ссылкой на отчет НАПК.

Реклама

"Знаете сколько стоит Лещенко? 414 тысяч 500 гривен. Проверено Тарасюком. Еще в 2019 году нынешний глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк заплатил выдающемуся железнодорожнику Сергею Лещенко 414 500 грн и тот до сегодняшнего дня рвет на себе рубашку и защищает своего спонсора. Строчит десятки постов и безразлично что в рабочее время и едва ли не с рабочего компьютера Укрзализныци – желание спонсора для Лещенко это святое", – заявил Гончаренко.

После проигрыша на выборах Лещенко решил вернуть средства услугами по пиару и медиаподдержке.

В тренде
Курс евро в Украине оказался на минимуме за полгода, доллар тоже упал

"Деньги Тарасюк дал Лещенко на депутатскую кампанию, тот выборы проиграл, но возвращать 414 500 тысяч как-то необходимо. Вот один чиновник в Укрзализныце защищает другого чиновника в НКРЭКУ, который заплатил несколько сотен тысяч гривен", – добавил нардеп.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выборы Алексей Гончаренко НКРЭКУ НАПК Сергей Лещенко Валерий Тарасюк
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Индексация пенсий: какой на самом деле будет прибавка и кто ее не получит
Индексация пенсий: какой на самом деле будет прибавка и кто ее не получитЭкономика
Три миллиона человек останутся без индексации. Кому не повысят пенсии в марте?
Три миллиона человек останутся без индексации. Кому не повысят пенсии в марте?Экономика
В Украине стартовало повышение пенсий: кому и сколько добавят в 2021 году
В Украине стартовало повышение пенсий: кому и сколько добавят в 2021 годуЭкономика
Доллар стремительно дешевеет: когда покупать валюту
Доллар стремительно дешевеет: когда покупать валютуЭкономика
Пенсия на 11% вырастет не у всех. Кому положено такое повышение?
Пенсия на 11% вырастет не у всех. Кому положено такое повышение?Экономика
Годовой тариф на газ – какой будет цена до конца 2021 года, в чем подвох, как сэкономить
Годовой тариф на газ – какой будет цена до конца 2021 года, в чем подвох, как сэкономитьЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять