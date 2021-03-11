Лещенко получил от главы НКРЭКУ Тарасюка 415 тыс. гривен за комплиментарные посты, – нардеп

Член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко получил от председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка 414500 гривен в ходе предвыборной кампании 2019 года. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram со ссылкой на отчет НАПК.

Реклама

"Знаете сколько стоит Лещенко? 414 тысяч 500 гривен. Проверено Тарасюком. Еще в 2019 году нынешний глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк заплатил выдающемуся железнодорожнику Сергею Лещенко 414 500 грн и тот до сегодняшнего дня рвет на себе рубашку и защищает своего спонсора. Строчит десятки постов и безразлично что в рабочее время и едва ли не с рабочего компьютера Укрзализныци – желание спонсора для Лещенко это святое", – заявил Гончаренко.

После проигрыша на выборах Лещенко решил вернуть средства услугами по пиару и медиаподдержке.

В тренде Курс евро в Украине оказался на минимуме за полгода, доллар тоже упал

"Деньги Тарасюк дал Лещенко на депутатскую кампанию, тот выборы проиграл, но возвращать 414 500 тысяч как-то необходимо. Вот один чиновник в Укрзализныце защищает другого чиновника в НКРЭКУ, который заплатил несколько сотен тысяч гривен", – добавил нардеп.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама