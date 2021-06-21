Лещенко и еще трое членов набсовета остались работать в "Укрзализныце"

Набсовет УЗ еще поработает / Фото: Latifundist.com, facebook.com, Укрзализныця

Полномочия действующего наблюдательного совета "Укрзализныци" (УЗ) продлены на три месяца, несмотря на стремление Верховной Рады сменить набсовет УЗ. Четверо членов набсовета повторно назначены без проведения конкурса. Срок их полномочий истек 19 июня.

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Об этом свидетельствует официально опубликованный на сайте Кабмина текст распоряжения.

Речь идет о Шевки Аджунере, Андреасе Малье, Олеге Журавлеве и Сергее Лещенко, который недавно попал в скандал из-за поездки жены в Москву. Между указанными членами набсовета и руководителем "Укрзализныци" Иваном Юриком подписаны дополнительные договоры.

При этом в состав набсовета УЗ также входил Адомас Аудицкас – в качестве представителя государства. О продлении его полномочий в распоряжении КМУ не сказано.

Реклама Текст распоряжения правительства о набсовете УЗ

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Решение продлить полномочия членов набсовета УЗ еще на три месяца ранее приняли в Министерстве инфраструктуры.

Напомним, экономист Борис Кушнирук посчитал, что зарплаты членов набсовета УЗ превышают норму в 30-40 раз. Так, Сергей Лещенко и Олег Журавлев задекларировали по 332 000 гривен за февраль 2021 года. При этом среднемесячная зарплата работника УЗ за предыдущий квартал составила 12,5 тысячи гривен в январе 2020 года. То есть, Лещенко и Журавлев получили в 29,3 раза больше нормы.

А президент Владимир Зеленский пригрозил топ-менеджерам "Укрзализныци" увольнениями и посадками.

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