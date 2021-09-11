Легализация криптовалюты и новый транш от МВФ – самое важное о деньгах за неделю

Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости уходящей недели

В Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 млрд грн, а деньги от МВФ можно получить уже в октябре / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада легализировала в Украине криптовалюту – больше она не в тени. А в российском "Газпроме" заявили, что достроили "Северный поток-2".

Понедельник. ПриватБанк продаст кредиты

Государственный ПриватБанк решил избавиться от безнадежных карточных кредитов и выставить их на продажу. Портфель безнадежных карточных кредитов составляет более 700 млн грн.

"ПриватБанк в рамках программы сокращения проблемной задолженности государственных банков впервые в истории предложит права требования по кредитному портфелю профессиональным компаниям на рынке", – рассказала заместитель председателя правления ПриватБанка по управлению рисками Лариса Чернышова.

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ПриватБанк продаст проблемные кредиты. Коллаж: "Сегодня"

Вторник. Рост цен на продукты

Стоимость сахара в Украине за год выросла на 75%, а подсолнечного масла – на 70%. Также подорожало и мясо крупного рогатого скота (КРС) – на 13%, до 108,15 грн, а свинины – на 5%, до 89,61 грн. В цене выросло и сливочное масло, цена которого достигает 174,12 грн (дороже на 9%), а молоко высшего сорта стоит 21,75 грн (дороже на 14%).

Какие продукты еще существенно подорожали:

репчатый лук – на 56%, до 8 грн за кг;

яйца – на 46%, до 23,16 грн;

ячменная крупа – на 31%, до 11,2 грн;

кукурузная крупа – на 24%, до 12,91 грн;

курятина – на 29%, до 58,81 грн;

морковь – на 23%, до 7,97 грн.

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Цены на продукты в Украине снова подскочили. Коллаж: "Сегодня"

Среда. В Украине легализовали криптовалюту

Верховная Рада легализовала в Украине криптовалюту. Профильный законопроект поддержали 276 депутатов.

"У нас есть потенциал занять ведущие позиции на мировом крипторынке. Украина — одна из лидеров по использованию криптовалюты в мире", – обратил внимание министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 млрд грн. Но из-за того, что все происходит в тени, международные биржи не могут заходить в Украину.

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Криптовалюта стала легальной в Украине / Фото: Pixabay

Четверг. Украина получит транш от МВФ

Украина может получить очередной транш МВФ в первой декаде октября. Но у МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для того, чтобы получить транш.

"Все, что необходимо сделать нам (это законопроект о внесении изменений по Национальному банку, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год), нужно выполнить. Все то, что требуют от нас наши партнеры и с чем мы соглашаемся, должно отвечать требованиям народа Украины. Если нет – мы с этим не соглашаемся, и это не реализовывается", – отметил глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

Украинцы на 80% готовы к отопительному сезону, а государство может получить очередной транш МВФ. Коллаж: "Сегодня"

Пятница. "Северный поток – 2" достроили

10 сентября российский газопровод "Северный поток – 2" полностью достроили.

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 МСК строительство газопровода "Северный поток – 2" полностью завершено", – сообщили в "Газпроме".

Как ожидают в "Газпроме", поставки газа по газопроводу "Северный поток – 2" могут начать с 1 октября. По мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, российский газопровод "Северный поток – 2" не должен сейчас заработать, так как сейчас Россия не готова играть по европейским правилам.