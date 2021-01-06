Кутья подорожала: сколько заплатим за традиционное угощение на Рождество

Уже сегодня украинские хозяйки будут готовить блюда на Сочельник. При этом рождественская кутья в Украине в 2021 году стала на 15% дороже, чем в 2020-м. Речь идет о рецепте, в котором за основу берется пшеница. В такую кутью добавляют изюм, грецкие орехи, мед и мак.
Как подсчитали журналисты "Сегодня", полтора килограмма классической кутьи на Святой вечер обойдутся не в 84 гривни, как в прошлом году, а уже в 96,35 гривен:
- пшеница будет стоить 9,6 грн;
- мед – 17,25 грн;
- изюм – 13,2 грн;
- мак – 17,55 грн;
- грецкие орехи – 38,75 грн.
То есть подорожание составляет более 12 гривен.
Также узнавайте три рецепта кутьи от шеф-поваров – традиционные варианты все чаще заменяют экзотическими.
А для тех, кто любит привычные варианты, мы подготовили подборку рецептов приготовления классической кутьи.
Все подробности в спецтеме Рождество 2021
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