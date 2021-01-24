Курс доллара: что придет на смену стабильности

На минувшей неделе курс наличной валюты оказался на редкость стабильным, несмотря на то, что Нацбанк значительно ослабил официальный курс.

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Куда пойдет тренд с понедельника, когда жесткий карантин закончится, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

На уходящей неделе курс наличного доллара менялся в пределах 5-7 копеек как в покупке, так и в продаже. Неделя началась с 28,31 и 28,06 грн/доллар соответственно и закончилась 28,34 и 28,13 грн/доллар. Средний спрэд (разница между курсами покупки и продажи), чуть сузился, но остался широким, более 20 копеек.

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Это значит, что банки и обменники выжидают, чуть играя курсом туда-сюда для имитации хоть какого-то движения на рынке. Ибо, как спрос на наличку, так и ее предложение со стороны населения сейчас низкие.

Нацбанк при этом постоянно ослаблял гривню. Официальный курс снизился на 21 копейку, с 28,05 до 28,26 грн/доллар. На понедельник, 25 января, регулятор установил курс 28,16 грн/доллар, укрепив гривню на 10 копеек.

Главные причины изменений

Эксперты говорят, что главный драйвер курса доллара во время локдауна, когда деловая активность в стране снижается – это нерезиденты. Если они активно (на десятки миллиардов гривен) скупают на межбанке украинские ценные бумаги – гривня укрепляется. Если активно сдают – ослабляется. Если нет ни того, ни другого, курс стоит на месте.

На минувшей неделе имел место именно последний сценарий, утверждает Александр Охрименко.

"Нерезиденты были пассивны, регулятор даже не выходил на рынок. На наличном рынке тоже выжидали: и не скупали, и не распродавали валюту, понимая, что причин ни для девальвации, ни для ревальвации во время локдауна нет", – говорит Александр Охрименко.

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Но Олег Пендзин говорит, что на курс влияла не только неактивность нерезидентов.

"Если магазин промтоваров закрыт на карантин, то, очевидно, что нет необходимости в закупке новых партий импортного товара, и, соответственно, нет спроса на валюту на межбанковском рынке, курс ее меняется мало", – разъяснил Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин заметил, что курс гривни в пятницу немного укрепился, до 28,18 грн/доллар после того, как Нацбанк вновь сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых. Нацбанк также сохранил прогноз потери ВВП страны на уровне 0,2% из-за январского локдауна. Кроме того, регулятор говорит о прогрессе в переговорах с миссией МВФ по размораживанию программы кредитования и высоко оценивает шансы по ее пересмотру. Успешность переговоров сработает на укрепление гривни.

Чего ожидать на следующей неделе

Александр Охрименко прогнозирует оживление рынка после окончания локдауна. Импортеры станут больше покупать валюту, это усилит девальвацию гривни к концу недели. Но ненамного, в пределах 20 копеек. Банки и обменники будут покупать кэш дешево, а продавать дорого.

Олег Пендзин также видит на следующей неделе ослабление гривни. Эксперт уточнил, что девальвация ожидается небольшой. На наличном рынке курс поднимется максимум на 15 копеек, до 28,50 грн/доллар в продаже.

С ним согласен і Андрей Шевчишин.

"При подходе к отметке 28,3 грн за доллар растут продажи валюты на межбанке. При выходе из локдауна вероятно усилятся покупки ее импортерами для пополнения запасов товаров и для энергетического импорта. Вероятно, в ближайшее время гривня (безналичная) останется в диапазоне 28,1 -28,3 грн за доллар, с тяготением к нижней границе диапазона", – подытожил Андрей Шевчишин.

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Наличная гривня будет продаваться копеек на 20 дороже – 28,3-28,5 грн/доллар.

Продавать или покупать валюту

Эксперты по-прежнему не советуют сдавать наличные доллары без крайней необходимости. Также пока не стоит доверять гривне, вкладывая в нее сбережения.

"До окончательного понимания, чем закончатся переговоры с МВФ, учитывая их негативное отношение к ситуации с регулированием цен на газ для населения, не стоит иметь большие сбережения в гривне, – говорит Олег Пендзин. – Если сотрудничество с МВФ окажется замороженным, это даст снижение активности нерезидентов на межбанке. Что приведет к необходимости эмиссии Нацбанком гривни для выполнения социальных обязательств правительства. Последнее будет означать резкую девальвацию нацвалюты".

Андрей Шевчишин и Александр Охрименко также считают рискованным держать сейчас сбережения в гривне. Лучше, по возможности, вкладывать лишние длинные деньги в валюту: либо в наличку, либо на депозиты в надежном банке.

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