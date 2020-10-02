Курс доллара: чего ждать до и после местных выборов в Украине

До местных выборов в Украине курс доллара будет оставаться стабильным, однако уже с началом ноября девальция гривни ускорится. Опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты объяснили:

как долго продлится курсовая стабильность;

на сколько курс доллара поднимется выше 28 грн;

что станет причиной падения курса гривни.

"За последнюю неделю Нацбанк потратил 160 млн долларов на укрепление курса гривни, – отметил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Пока это остановило девальвацию, но уверен, что в октябре продажи валюты продолжатся, а гривня укрепится в течение трех ближайших недель до 28-28,2 грн/доллар".

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С ним согласен и глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, по мнению которого, политическая воля властей и экономические возможности Нацбанка приведут к тому, что в октябре в Украине не стоит ждать никаких экономических потрясений, в том числе и девальвации гривни.

А вот после выборов (25 октября), в течение двух последних месяцев 2020 года ситуация изменится.

"Плавная девальвация гривни ускорится после местных выборов, учитывая, что и в этом, и в следующем году декларируется среднегодовой курс выше 29 грн/доллар. Это значит, что можем увидеть и 30 грн/доллар", – прогнозирует политолог Вадим Карасев.

Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Виктор Скаршевский также уверен, что до конца 2020 года обменный курс достигнет 29-29,5 грн/доллар.

Причины ослабления курса – активизация импорта и рост цен на импортные энергоносители, из-за чего гривня будет постоянно находиться в небольшом девальвационном тренде. А сдерживающего фактора в виде значительных интервенций Нацбанка ожидать вряд ли приходится.

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Ранее также сообщалось, что эксперт спрогнозировал курс доллара в Украине.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Почему Нацбанк "топит" гривню перед выборами".

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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