Українська
$ 27,46
33,66
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Кулеба о строительстве "Северного потока – 2": Ничто не проиграно, пока игра не закончилась

26 мая, 19:19

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Пока газ не потек, будем бороться за наши интересы, заявил глава МИД

Кулеба прокомментировал отмену санкций против "Северного потока - 2"

Кулеба прокомментировал отмену санкций против "Северного потока - 2"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в противостоянии с российским газопроводом "Северный поток – 2" Киев будет бороться за свои интересы до конца.

Реклама

Об этом сообщает агентство УНИАН.

На совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в Киеве глава украинской дипломатии отметил: "Ничто не завершено, пока оно не завершено на 100%. И кстати, я об этом говорил государственному секретарю США Энтони Блинкену во время нашей встречи. И второе – ничто не проиграно, пока игра не закончилась".

"Безусловно, теперь у строителей "Северного потока – 2" намного больше шансов достроить этот проект, но мое правило в жизни – всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по Nord Stream – 2, – будем бороться за защиту наших интересов", – заявил Кулеба.

В тренде
США сняли санкции с Xiaomi – китайцы выиграли суд против Пентагона
Xiaomi покидает черный список в США

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что решил отказаться от новых санкций в отношении российского газопровода "Северный поток – 2", потому что он почти достроен, а санкции могут навредить отношениям с Европой.

Реклама

Напомним, Госдепартамент направил в Конгресс обоснование о снятии санкций против Nord Stream 2 AG (компании – оператора трубопровода "Северный поток – 2").

В ответ в Сенате зарегистрировали законопроект, который предлагает вернуть санкции против Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига, который представили 14 республиканцев.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Экономия без труда: как это делать с
Экономия без труда: как это делать с "умными" электросчетчикамиЭкономика
Регулирование цен на бензин ударило по карману небогатых и экономных
Регулирование цен на бензин ударило по карману небогатых и экономныхЭкономика
Когда в Украине появится дешевая клубника и черешня: прогнозы не радуют
Когда в Украине появится дешевая клубника и черешня: прогнозы не радуютЭкономика
Украинцев заставят самим себе копить на пенсию
Украинцев заставят самим себе копить на пенсиюЭкономика
ПриватБанк и Ощадбанк массово закрывают отделения: чем вызвано сокращение
ПриватБанк и Ощадбанк массово закрывают отделения: чем вызвано сокращениеФинансы
Что такое АСВП – банки начали снимать деньги с карт за долги по ЖКХ и штрафы без подтверждения
Что такое АСВП – банки начали снимать деньги с карт за долги по ЖКХ и штрафы без подтвержденияЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять