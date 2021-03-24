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Кто выиграл и проиграл от локдауна в Украине: названы сферы экономики

24 марта, 18:52

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Восстановление потребления домохозяйств во втором полугодии поддержало сферу торговли

В 2020-м в Украине ухудшились показатели большинства отраслей экономики. Жесткие карантинные ограничения в течение года сказались на деятельности значительной части секторов услуг.

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Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины.

Так, в разрезе видов деятельности валовая добавленная стоимость сократилась в:

  • искусстве;
  • спорте;
  • развлечениях и отдыхе;
  • временном размещении и организации питания;
  • транспорте
  • образовании.

Сужение внешнего спроса и инвестиционной активности обусловило ухудшение показателей деятельности промышленности и вспомогательных секторов. Значительный отрицательный вклад в ВВП имело также сельское хозяйство из-за снижения урожая.

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В то же время восстановление потребления домохозяйств во втором полугодии поддержало сферу торговли. Расширение возможностей удаленной работы и обучения, а также увеличение спроса на стриминговые услуги и развитие онлайн-сервисов обусловили улучшение показателей деятельности в ИТ-секторе. Устойчивая работа банковской системы и увеличение спроса на страховые услуги поддержали рост валовой добавленной стоимости в финансовой и страховой деятельности.

Падение ВВП также смягчили государственная поддержка экономики. А наращивание бюджетных расходов на дорожную инфраструктуру, медицину и оборону способствовало улучшению показателей деятельности в ряде секторов:

  • строительстве;
  • государственном управлении;
  • обороне;
  • здравоохранении.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что 2021 года ВВП Украины увеличится на 4,1% , Однако инфляция вырастет до 5%.

Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине

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экономика падение карантин коронавирус COVID-19 локдаун

Источник: Сегодня

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