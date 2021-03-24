Кто выиграл и проиграл от локдауна в Украине: названы сферы экономики

В 2020-м в Украине ухудшились показатели большинства отраслей экономики. Жесткие карантинные ограничения в течение года сказались на деятельности значительной части секторов услуг.
Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины.
Так, в разрезе видов деятельности валовая добавленная стоимость сократилась в:
- искусстве;
- спорте;
- развлечениях и отдыхе;
- временном размещении и организации питания;
- транспорте
- образовании.
Сужение внешнего спроса и инвестиционной активности обусловило ухудшение показателей деятельности промышленности и вспомогательных секторов. Значительный отрицательный вклад в ВВП имело также сельское хозяйство из-за снижения урожая.
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В то же время восстановление потребления домохозяйств во втором полугодии поддержало сферу торговли. Расширение возможностей удаленной работы и обучения, а также увеличение спроса на стриминговые услуги и развитие онлайн-сервисов обусловили улучшение показателей деятельности в ИТ-секторе. Устойчивая работа банковской системы и увеличение спроса на страховые услуги поддержали рост валовой добавленной стоимости в финансовой и страховой деятельности.
Падение ВВП также смягчили государственная поддержка экономики. А наращивание бюджетных расходов на дорожную инфраструктуру, медицину и оборону способствовало улучшению показателей деятельности в ряде секторов:
- строительстве;
- государственном управлении;
- обороне;
- здравоохранении.
Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что 2021 года ВВП Украины увеличится на 4,1% , Однако инфляция вырастет до 5%.
Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине
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