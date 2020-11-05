КСУ проверит НКРЭКУ на соответствие Конституции

Депутаты попросили КСУ определить их обращение как неотложное из-за критической ситуации на энергорынке

50 народных депутатов направили в Конституционный суд Украины обращение о признании неконституционными указов президента о назначении действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба Конституционного суда Украины, пишет "Znaj.ua".

Согласно копии конституционного обращения, назначая всех действующих членов НКРЭКУ, президент Владимир Зеленский вышел за пределы конституционных полномочий.

Также подписанты обращения просят признать неконституционными две нормы переходных положений Закона Украины "Об НКРЭКУ" о полномочиях президента определять ротацию членов регулятора.

Депутаты попросили КСУ определить их обращение как неотложное из-за критической ситуации, что сложилась на энергорынке.

В тренде ОПЕК шлет России сигнал: новая волна пандемии может снова обрушить цену нефти

Реклама

Напомним, действующий состав НКРЭКУ был назначен президентом Владимиром Зеленским в октябре 2019 г. В декабре того же года на энергорынке начался кризис, который к марту 2020 г. стал крупнейшим за всю историю независимой Украины.

По данным временной следственной комиссии парламента, которая была создана весной 2020 г. для выяснения причин кризиса, ответственность за него лежит на НКРЭКУ.

Осенью 2020 г. подходы НРКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал секретариат Энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятор возложил Антимонопольный комитет Украины, потребовав от комиссии прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

На фоне критики работы регулятора дополнительно разгорелся коррупционный скандал вокруг главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка через его семейный энергетический бизнес.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама