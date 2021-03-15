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КСУ определился с формой рассмотрения дела о неконституционности состава НКРЭКУ

15 марта, 15:15

Ирина Ненько Ирина Ненько

50 народных депутатов считают, что указы президента о назначении всех членов НКРЭКУ не соответствуют Конституции

Конституционный Суд Украины рассмотрит дело о неконституционности действующего состава НКРЭКУ в порядке письменного производства. Такое решение было принято судом во время заседания Большой палаты КСУ 11 марта, говорится в сообщении суда, пишет "Znaj.ua".

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Рассмотрение дела в порядке письменного производства не предусматривает заслушивание участников дела, задавания вопросов по сути дела как судьями, так и участниками процесса друг другу.

Конституционное представление 50 народных депутатов о несоответствии Конституции указов президента о назначении всех 7 членов НКРЭКУ – Валерия Тарасюка, Оксаны Кривенко, Елены Антоновой, Дмитрия Коваленко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабий и Алексея Магды – поступило в суд 4 ноября 2020 года.

Его направили представители большинства парламентских фракций и групп.

Кроме того, депутаты обратились в Конституционный суд относительно признания противоречащими Конституции положения Закона "О НКРЭКУ", которые позволили президенту назначать членов регулятора без конкурса и прохождения специальной проверки, и утверждать схему их ротации.

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Дело по представлению депутатов было открыто 15 января 2021 года.

Напомним, по данным временной следственной комиссии Верховной Рады, именно действующий состав НКРЭКУ ответственен за кризис на энергетическом рынке, который возник осенью 2019 года. По данным депутатов, действия членов НКРЭКУ привели к миллиардным убыткам государственных энергетических компаний, остановке шахт и накоплению долгов.

Отдельно Окружной административный суд рассматривает дело по иску народного депутата, лидера Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца о незаконности назначения председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

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КСУ Конституционный суд НКРЭКУ
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