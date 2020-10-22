Кризис в энергетике возник из-за коррупции в НКРЭКУ, – ВСК

По данным ВСК, глава НКРЭКУ после назначения на госдолжность переписал семейный энергобизнес на родного брата

Причиной беспрецедентной коррупции в энергетической отрасли стала коррупция в руководстве Национального регулятора НКРЭКУ. Об этом сообщил экс-глава СБУ, народный депутат, член рабочей группы временной следственной комиссии (ВСК) Валентин Наливайченко со ссылкой на выводы комиссии.

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"Кризис в энергетике произошел и продолжался только из-за коррупции во власти. В энергетическом комитете – да, на уровне руководителя. Его коррумпированное решение развалило энергетический рынок", - отметил нардеп в эфире телеканала "Украина24".

По данным ВСК, председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, сразу после назначения на государственную должность переписал семейный энергетический бизнес на родного брата. После этого компания "Эф энд Эм Украина" Артема Тарасюка активизировала работу на энергетическом рынке и стала контрагентом нескольких государственных энергетических компаний – ГП "Оператор Рынка" и НЭК "Укрэнерго".

"В Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг руководитель также коррумпирован, также обогащение во власти, он и его брат. Так мы не спасем экономику, если даже в стратегических отраслях, таких как энергетика и другие, коррупционеры до этого времени правят бал", - подчеркнул экс-глава СБУ.

Напомним, 10 сентября стало известно, что компания родного брата председателя НКРЭКУ ООО "Эф энд Эм" Украина имеет лицензию на коммерческие операции с электроэнергией. По данным ВСК, компания регулярно платила за возможность в ежедневном режиме торговать электрической энергией на организованных сегментах рынка ВГС и РДН.

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В тот же день, 10 сентября, НКРЭКУ опубликовало на официальном сайте проект постановления об аннулировании лицензии "Эф энд Эм Украина" и лицензия была отозвана на ближайшем заседании 16 сентября без допуска прессы.

8 октября НАПКА официально начало антикоррупционную проверку Тарасюка, а на следующий день НКРЭКУ заявило о якобы давлении со стороны народных депутатов, которые обнародовали данные о семейном энергетическом бизнесе председателя комиссии.

12 октября Окружной админсуд открыл производство по иску Волынца к правительству с требованием уволить руководство НКРЭКУ.

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