Кризис с нелегитимностью НКРЭКУ решит лишь перезапуск состава комиссии, – депутат "Слуги народа"

Необходимо перезагрузить НКРЭКУ и привести закон о ней в соответствие с Конституцией, считает Буймистер

Кризис с нелегитимным статусом национального энергетического регулятора может решить лишь срочная перезагрузка этого органа и приведение закона о НКРЭКУ в соответствие с Конституцией. Об этом во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" сообщила народный депутат ("Слуга Народа") Людмила Буймистер, пишет "Politeka".

Реклама

"Конституционный кризис, который мы видим сегодня, есть следствие непродуманных решений, и я даже не хочу указывать ни на кого пальцем. Но пока мы сами не начнем выполнять законы и пока мы сами не начнем уважать Конституцию, как мы можем требовать от олигархов, от групп влияния и от пятой колонны. Никак. Поэтому очень надеюсь, что это представление будет рассмотрено как можно быстрее", – отметила депутат.

По ее словам, регулятор фактически самоустранился от решения проблем на энергорынке.

"Две недели назад, у нас была видеоконференция с нашими европейскими партнерами и с нашими партнерами из европейского сообщества. Где обсуждался законопроект о мониторинге энергетических рынков. Так вот наши европейские коллеги в шоке. Регулятор сидел год, не выполняя обязательства по соглашению об ассоциации. Чем штат регулятора занимается вообще?" – добавила Буймистер.

Депутат от правящей фракции подчеркнула, что в первую очередь важно сделать регулятора действительно независимым.

Реклама

"А как раз все, что было сделано до этого и все механизмы, которые заложены в законе НКРЭКУ, противоречат принципу независимости регулятора", – отметила депутат.

В тренде В Украине растет доллар, а курс евро упал еще ниже

Напомним, 4 ноября в Конституционный суд поступило представление 50 депутатов от почти всех фракций и групп о признании неконституционными указов президента о назначении действующих членов НКРЭКУ.

По мнению депутатов, президент во время назначения членов комиссии вышел за пределы конституционных полномочий, из-за чего действующий состав НКРЭКУ нелегитимен. По словам народного депутата Алексея Кучеренко, закон о НКРЭКУ требует немедленного приведения в соответствие с Конституцией.

Большинство членов действующего состава НКРЭКУ были назначены в октябре 2019 года. С декабря того же года начался крупнейший за всю историю независимости кризис на энергетическом рынке. Ответственность за него, по данным временной следственной комиссии парламента, лежит на НКРЭКУ. Действия комиссии также раскритиковали Европейское Энергетическое сообщество и Антимонопольный комитет Украины. Последний обвинил регулятор в искусственном ограничении конкуренции и сознательном создании условий для манипуляций.

Критика действий НКРЭКУ происходит на фоне коррупционного скандала с председателем комиссии Валерием Тарасюком, в отношении которого НАЗК начало антикоррупционную проверку из-за семейного энергетического бизнеса.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама