Кризис отступает: падение экономики Украины замедлилось

В правительстве назвали три благоприятных фактора

Падение ВВП Украины по итогам января-августа 2020 года замедлилось до "минус" 5,8% по сравнению с "минус" 6,2% по итогам января-июля и "минус" 11,2% по итогам второго квартала.

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Такую оценку обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в обзоре экономической активности за восемь месяцев 2020 года.

В обзоре указаны ключевые факторы, которые позитивно сказались на экономике:

благоприятная конъюнктура на мировых рынках черных металлов и металлических руд;

сохранение относительно высокой покупательной способности населения;

адаптация бизнеса к работе в условиях карантина.

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В документе отмечается, что замедление темпов падения продемонстрировали почти все виды экономической деятельности. При этом розничный сегмент и строительство показали рост.

Индекс ожиданий деловой активности вырос по сравнению с июлем, добавили в Минэкономики. Вместе с тем отмечается низкая инвестиционная активность.

Напомним, в правительстве не исключают, что падение украинской экономики по итогам 2020 года может достичь 4-8%.

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