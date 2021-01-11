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Кремль ликует от покупки Украиной тока с их АЭС в Беларуси, – нардеп

11 января, 14:31

Инна Бабур Инна Бабур

По его информации, ежесуточно Украина покупает у режима Лукашенко 4 млн кВт·часов электроэнергии на 6 млн гривен

Власть и СМИ Российской Федерации радуются от того, что Украина начала покупать электрическую энергию с атомной электростанции (АЭС) в Беларуси. Об этом заявил народный депутат Михаил Бондарь, пишет "Politeka".

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"Намеренно решил посмотреть, как в стране-агрессоре реагируют на покупку Украиной тока с их АЭС в Беларуси. И вот неожиданность – там триумф, победа, радость и фанфары: "Беларусь энергетически завоевала Украину"; "Атомная энергетика Украины загнана под лошадь". Такие заголовки на каждом втором сайте – радости врага нет предела", - отметил нардеп.

В то же время украинские власти отказываются должным образом реагировать на преступный импорт, отмечает Бондарь.

"В "Укрэнерго" говорят: "мы не можем остановить импорт, надо изменения в закон". В НКРЭКУ сегодня сказали: "ну мы сделали все что могли, не наш мопед". Новый министр кивает головой: "да, это проблема", но в конце концов никто ничего не делает. Все молчат, государство платит миллионы агрессору, наши шахтеры и энергетики готовятся к сокращениям", - отметил Бондарь.

По его информации, ежесуточно Украина покупает у режима Лукашенко 4 млн кВт·часов электроэнергии на 6 млн гривен.

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"Такими темпами до конца января каждый украинец заплатит Лукашенко и Кремлю за электричество 200 млн гривен. А что в это время делает Зеленский? Где его реакция? Еще в ноябре Лукашенко публично вытирал о Зеленского ноги, а теперь Зеленский дал добро покупать у Лукашенко ток. Вы думали это дно, а нет, снизу еще постучали", – подчеркнул нардеп.

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Напомним, импортные поставки электроэнергии с Белорусской АЭС осуществляют три компании – "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука, "Донбассэнерго" Максима Ефимова и "ЭРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, которые получили доступ к межгосударственным электросетям.

Как сообщалось ранее, Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт·ч, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются от 3 до 5 млрд грн.

Импорт спровоцировал крупнейший за годы независимости кризис на энергорынке.

Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 года в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.

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