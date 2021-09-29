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Кладбище на 1 млн захоронений и крематорий. Что будет со скандальным строительством под Киевом

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
29 сентября, 18:10
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Бориспольский районный совет принял окончательное решение относительно строительства гигантского кладбища на сельскохозяйственной земле в Киевской области
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Бориспольский районный совет ликвидировал скандальное предприятие, которое хотело построить крематорий и огромное кладбище на сельскохозяйственном участке земли.

Решение об этом принято на внеочередной сессии 29 сентября, сообщает Мой Борисполь.

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35 депутатов проголосовали за ликвидацию предприятия "Стрелиция", которое планировало заниматься погребением на мегакладбище между селами Петропавловское, Мартусовка и Ревне.

Что случилось?

Под кладбище на миллион мест для захоронений и крематорий предыдущий состав райсовета хотел выделить 250 га земли.

Жителей области возмутило такое решение и они вышли на массовые протесты с требованием запретить незаконное строительство крематория и кладбища просто у них под окнами.

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"Нас хотят "осчастливить" мегакладбищем с крематорием под нашими окнами, куда будут везти покойников со всего Киева. И все это хотят воплотить между Петропавловским и Мартусовкой, – сообщил депутат Горского сельсовета Александр Карасевич.

Решение о создании скандального предприятия "Стрелиция" принял предыдущий состав райсовета за пять дней до завершения своей каденции.

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Созданное коммунальное предприятие должно было заниматься организацией захоронений и другими ритуальными услугами на участке размером 15 га.

После этого, в начале весны 2021 года, Верховная Рада поддержала законопроект о создании Национального военного мемориального кладбища (№4225).

Затем коммунальное предприятие трансформировалось в ООО "Мемориальный парк "Стрелиция", которое имеет трех соучредителей. А 15 гектаров заменили на огромный бизнес-проект на 250 га.

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