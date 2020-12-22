Кредиторы Украины настаивают на пересмотре тарифов на электроэнергию для населения, – экономист

Аналогичная реформа и переход к единым ценам на базе импортного паритета уже состоялись на рынке природного газа

Пересмотр тарифов на электрическую энергию для населения и ликвидация перекрестного субсидирования является одним из требований международных кредиторов Украины. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, пишет "Цензор.НЕТ".

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"Правительство хочет на следующий год, это является одним из требований наших кредиторов, прекратить возложение специальных обязанностей и перекрестное субсидирование на рынке электрической энергии", - заявил экономист.

Он добавил, что аналогичная реформа и переход к единым ценам на базе импортного паритета уже состоялись на рынке природного газа. "Украина отошла от этой практики на рынке газа и на сегодняшний момент у нас нет низких цен для населения и высоких для промышленности. У нас есть единая цена, которая формируется по импортному паритету", - добавил Пендзин.

Ликвидация перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии, по оценкам Пендзина, приведет к снижению цен для промышленности и как следствие повышению конкурентоспособности украинских товаропроизводителей.

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Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт- на первые 100 кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч на другой объем месячного потребления, что более чем в четыре раза меньше, чем средний тариф в Европе.

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По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабря 2020 года даже не покрывает затраты на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.

Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержали Секретариат Энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.

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