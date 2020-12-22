Українська
$ 28,04
34,18
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Кредиторы Украины настаивают на пересмотре тарифов на электроэнергию для населения, – экономист

22 декабря, 15:55

Инна Бабур Инна Бабур

Аналогичная реформа и переход к единым ценам на базе импортного паритета уже состоялись на рынке природного газа

Пересмотр тарифов на электрическую энергию для населения и ликвидация перекрестного субсидирования является одним из требований международных кредиторов Украины. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, пишет "Цензор.НЕТ".

Реклама

"Правительство хочет на следующий год, это является одним из требований наших кредиторов, прекратить возложение специальных обязанностей и перекрестное субсидирование на рынке электрической энергии", - заявил экономист.

Он добавил, что аналогичная реформа и переход к единым ценам на базе импортного паритета уже состоялись на рынке природного газа. "Украина отошла от этой практики на рынке газа и на сегодняшний момент у нас нет низких цен для населения и высоких для промышленности. У нас есть единая цена, которая формируется по импортному паритету", - добавил Пендзин.

Ликвидация перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии, по оценкам Пендзина, приведет к снижению цен для промышленности и как следствие повышению конкурентоспособности украинских товаропроизводителей.

В тренде
Доллар взлетел в цене на 20 копеек за день: курс НБУ

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт- на первые 100 кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч на другой объем месячного потребления, что более чем в четыре раза меньше, чем средний тариф в Европе.

Реклама

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабря 2020 года даже не покрывает затраты на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.
Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержали Секретариат Энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тарифы электроэнергия электричество дотации Олег Пендзин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В
В "Слуге народа" подтвердили: Витренко получит 4 млн долларов премии за победу над "Газпромом"Экономика
Магазины соблазняют украинцев дешевой красной икрой. Мы ее проверили
Магазины соблазняют украинцев дешевой красной икрой. Мы ее проверилиЭкономика
Курсовые качели: подешевеет ли доллар еще больше к Новому году
Курсовые качели: подешевеет ли доллар еще больше к Новому годуФинансы
Украинцев обманывают при покупке елок на Новый год: схема
Украинцев обманывают при покупке елок на Новый год: схемаЭкономика
Лучшая пенсионная система мира: готовы ли украинцы столько работать и платить такие взносы?
Лучшая пенсионная система мира: готовы ли украинцы столько работать и платить такие взносы?Экономика
О налоговых изменениях в 2021 году и ценах на электроэнергию – интервью с главой налогового комитета ВР Данилом Гетманцевым
О налоговых изменениях в 2021 году и ценах на электроэнергию – интервью с главой налогового комитета ВР Данилом ГетманцевымЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять