Коснется почти каждого. Три главных нововведения мая

Рассказываем, что изменится в жизни украинцев совсем скоро

ПриватБанк закроет некоторые счета украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В мае в силу вступает ряд важных нововведений, среди которых – изменение графика работы и закрытие некоторых счетов клиентов в ПриватБанке.

Мы расскажем, что к чему многим стоит готовиться уже сейчас.

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Выплаты ВПЛ

С мая в Украине меняются правила выплат внутренне перемещенным лицам. Если раньше на ежемесячную помощь от государства могли расcчитывать абсолютно все зарегистрированные ВПЛ, сейчас порядок выплаты средств немного меняется, а список тех, кто будет получать помощь, сокращается.

О какой сумме идет речь:

2000 грн на взрослого;

3000 грн на ребенка и человека с инвалидностью.

Что меняется: если в марте-апреле 2022 г. помощь оказывается всем ВПЛ, то с мая помощь предусмотрена только в таких случаях:

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тем ВПЛ, кто переместился из регионов, где идут боевые действия, или общин, находящихся в оккупации или оцеплении;

тем, чье жилье разрушено или непригодно для проживания и подавших заявку на возмещение в "Дії".

Те, кто успел оформить статус ВПЛ до 30 апреля, получит выплаты за март и апрель.

Подробную инструкцию, как получить статус и помощь для внутренне перемещенных лиц, читайте здесь.

Выходные в мае

Из-за действующего военного положения в Украине было принято решение отменить дополнительные выходные на майские праздники, которые, традиционно, были у украинцев 2 и 9 мая.

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Согласно статье КЗоТ, понедельники 2 мая (перенос выходного с 01.05.2022) и 9 мая (праздничный день) должны были быть выходными, однако их не будет из-за действия военного положения.

К майским праздникам относятся:

1 мая – День труда;

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Таким образом, количество рабочих дней в мае составляет 22 дня. Выходных будет всего девять дней.

Закрытие некоторых счетов в ПриватБанке

Уже 1 мая ПриватБанк закроет все счета Бонус+. До этого времени клиенты еще могут потратить бонусные накопления на покупки у партнеров ПриватБанка.

В начале апреля на счетах Бонус+ украинцев оставалось около 600 млн грн.

"Уже с 1 мая программа перестанет работать, все неиспользованные остатки на виртуальных счетах будут направлены на нужды армии и восстановление Украины", – рассказали в ПриватБанке.

Также мы писали о том, что НБУ отменил некоторые ограничения с валютой, а о том, что будет с тарифами на коммуналку в Украине – читайте подробнее в нашем материале.