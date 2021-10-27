Коснется почти каждого. Рассказываем, что изменится для украинцев в ноябре

Некоторым сотрудникам для того, чтобы выйти на работу, придется вакцинироваться, а также в Украине в силу вступают новые правила дорожного движения

С 1 ноября некоторых украинцев ждут изменения / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже в ноябре некоторых украинцев ждут серьезные изменения. Когда одни правила прекращают действовать, другие, наоборот, вступают в силу.

Сайт "Сегодня" рассказывает, к чему готовиться украинцам в ноябре.

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Новые дорожные знаки

С 1 ноября 2021 года в Украине в силу вступают новые правила дорожного движения (ПДД), согласно которым вводятся такие понятия, как "велосипедная полоса" и "велосипедный переезд". Также вводятся новые дорожные знаки и разметка.

Велосипедисты обязаны будут пересекать проезжую часть по велосипедному переезду. Если же его не будет – согласно ПДД. Также в местах, где регулируется движение, велосипедистам нужно будет пользоваться сигналами регулировщика или светофора.

К черно-белой вертикальной разметке добавляется новая – желто-красная.

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Льготная растаможка в Украине

10 ноября прекращают действие законы об упрощенной процедуре растаможивания автомобилей на еврономерах. Штрафы и не только ожидают "евробляхеров", которые не воспользовались упрощенной процедурой и не растаможили авто.

Сначала "евробляхерам" грозят штрафы в размере 8,5 тыс. грн. После того, как правоохранители передадут данные, Государственная таможенная служба будет наказывать их большей суммой – 170 тыс. грн за превышение срока ввоза авто.

Новые социальные услуги в "Дії"

В ноябре этого года для украинцев станут доступными еще три услуги в электронном сервисе "Дія". Что еще будет доступно: получение субсидий, назначение пенсий и услуги для внутренне перемещенных лиц.

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Как заявлял министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, на портале "Дія" появится услуга для внутренне перемещенных лиц, которым для лучения выплат нужно каждые полгода появляться в госорганах и подтверждать информацию.

Уже в ноябре украинцы смогут делать это онлайн в несколько кликов.

Отстранение от работы некоторых сотрудников

С 8 ноября от работы будут отстранять чиновников и педагогов, которые не вакцинировались от COVID-19. Ответственными за это будут руководители таких сотрудников.

Чтобы выходить на работу, вакцинироваться обязательно должны такие сотрудники:

образовательных учреждений;

центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

местных государственных администраций.

предприятий, учреждений и организаций в сфере управления центральных органов исполнительной власти;

сотрудники учреждений и заведений, оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций из перечня объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

К слову, Украина постепенно переходит в красную зону и работники определенных профессий снова начали волноваться за свои рабочие места. Сайт "Сегодня" разбирался, кто может потерять работу из-за нового локдауна.