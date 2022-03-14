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Коррупция на границе: как из Украины массово бегут мужчины

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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14 марта, 18:27
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Бизнес, построенный на коррупции, уже достиг промышленных масштабов
Мужчины бегут из Украины незаконным путем
Мужчины бегут из Украины незаконным путем / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ежедневно сотни мужчин, вопреки действующему военному положению, за немалые деньги переходят границу со странами ЕС. В Закарпатье этот бизнес по теневому обороту достиг уже промышленных масштабов.

Об этом сообщил экс народный депутат, депутат Мукачевского горсовета Виктор Балога на странице в Facebook.

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"Мало того, что такая ситуация — это моральное дно, так еще и демонстрирует миру, что в стране в дальнейшем процветает коррупция... Этот почти легальный схематоз на границе сеет неверие в будущее нашей страны среди обычных людей и героев, которые с оружием в руках ее защищают", – подчеркнул Балога.

Он убежден, что власть должна действовать максимально жестко не только с теми, кто убегает, а прежде всего с теми, кто им в этом помогает.

Также депутат обратил внимание на то, что в Закарпатье на штрафплощадках находится более трехсот конфискованных внедорожников и других автомобилей, которых не хватает ВСУ.

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Бизнес в Telegram

Основной канал для связи и коммуникации – это Telegram. В мессенджере работают каналы, обещающие за 2 тысячи евро перевезти мужчин призывного возраста в Польшу.

"Экономическая правда" связалась с контактным лицом и задала вопрос, как вообще проходит такая процедура, когда происходит оплата и были ли случаи, что не получалось проехать.

По словам контактного лица, для пересечения границы он заказывает мужчине польскую справку – направление на срочную операцию в Польше. Дальше "свой человек" на границе пропустит без каких-либо проблем. Справка стоит 400 евро, а пересечение границы — 1600 евро.

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"За справку оплата сразу, за услуги – после пересечения границы. Сопровождать будет наш человек в Перемышль на вашем или нашем авто. Время изготовления справки — до 24 часов", — рассказал человек, оставивший свои контакты.

Он также отметил, что случаев с непрохождением границы еще не было.

"Перевозят наши волонтеры, которые возят гуманитарную помощь каждый день, своих людей на границе с нашей справкой пропускают без вопросов", – добавил он.

Кому запрещен выезд за границу?

Выезд за пределы Украинызапрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, однако есть исключения:

  • мужчины, имеющие удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный воинский учет или заключение военно-врачебной комиссии о негодности к службе;
  • лица, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет или на иждивении которых есть ребенок с инвалидностью;
  • усыновители, опекуны или те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО.

Раньше мы рассказывали, что бизнес в Украине будет работать по новым правилам.

Также мы писали, как отличаются цены на бензин в Польше, Германии, Словакии и Чехии.

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