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Коррупционный импорт тока из Беларуси должен быть запрещен навсегда, – дипломат

29 мая, 14:15

Ирина Ненько Ирина Ненько

Роман Безсмертный считает, что импорт горюче-смазочных материалов, а также электроэнергии из России и Беларуси – это основа коррупции

/ Фото: facebook.com

Решение Украины ограничить импорт электроэнергии из Беларуси временно, только на 4 месяца, является недостаточным и нелогичным. Об этом заявил бывший посол в Беларуси Роман Безсмертный, сообщает "Главком".

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"Я к министру (иностранных дел – ред.) обращаюсь, как мы выглядим с этим решением, о том, чтобы отсрочить до октября импорт электроэнергии? Знаете, я слушал сейчас главу комитета литовского, ну нам не стыдно? После обещания встречи двух президентов мы только после случая с самолетом как-то запрещаем и то, всего на 4 месяца", – заявил Бессмертный в эфире телеканала "1+1".

Он отметил, что импорт горюче-смазочных материалов, а также электроэнергии из России и Беларуси – это основа коррупции.

"Знаете, как они продают электроэнергию и все остальное? Это на рынок, но 90% в обход, чтобы было в карман Лукашенко. Там существует разрешенная коррупция, там существует разрешенная система преступления, издевательства над людьми", – добавил дипломат.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси с января-февраля 2021 года. За данный период было закуплено электричества на более чем 1 млрд грн. Поставки продолжаются в ежедневном режиме, вопреки принятому закону об их запрете.

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17 мая с требованием остановить импорт в НКРЭКУ обратилось Министерство энергетики Украины, а 18 мая – группа народных депутатов.

26 мая НКРЭКУ вопреки требованиям закона ограничила импорт из Беларуси только на 4 месяца.

Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности, НЭК "Укрэнерго" 2020 год закончила с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн.

В том числе более 10 млрд грн НЭК "Укрэнерго" задолжала генерирующим компаниям за услуги балансировки, что ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.

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