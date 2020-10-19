Коррупционные схемы НКРЭКУ привели к катастрофе на энергорынке, – эксперт

Свои злоупотребления НКРЭКУ пытается прикрыть очередным поднятием тарифов для небытовых потребителей, говорит эксперт

Руководство НКРЭКУ через грабительские схемы на рынке довело энергорынок до катастрофы, а теперь свои злоупотребления пытается прикрыть очередным поднятием тарифов для небытовых потребителей.

Реклама

Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Повышение тарифа для "Укрэнерго" – это попытка Тарасюка и остальных членов комиссии, которую хотят признать коррупционной, переложить ценовую ответственность на народ. Так, за счет различных схем НКРЭКУ довела отрасль до катастрофы, а теперь протянула свои ручонки к кошелькам рядовых украинцев", – заявил Корольчук.

По информации эксперта, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирный банк также обеспокоены качеством работы действующего состава НКРЭКУ и в течение полугода призывают обновить его.

"Ну вот за что такое "счастье" Украине – постоянные скандалы вокруг регулятора? Впридачу ЕБРР и Всемирный банк уже полгода все пороги в Украине обивают и просят наконец забрать "временный" состав НКРЭКУ", - отметил Корольчук.

Реклама

По его словам, сейчас Окружной админсуд Киева рассматривает иск депутата Михаила Волынца об отставке руководства НКРЭКУ из-за многочисленных злоупотреблений этого органа.

Напомним, на 7 октября НАПК начало проверку главы НКРЭКУ Тарасюка по бизнес-интересам его брата в энергетике.

Эти факты выявили депутаты-члены Временной следственной комиссии. По их информации родной брат главы НКРЭКУ руководит компанией "Эф энд Эм Украина", во время работы Тарасюка в НКРЭКУ работала на рынке электроэнергии и была контрагентом ряда государственных предприятий энергетического сектора.

Кроме того, депутаты установили, что после 2014 года Тарасюк регулярно посещал Россию, в том числе прямым железнодорожным сообщением Киев-Москва летом 2018 года.

Действующий состав НКРЭКУ был назначен президентом Владимиром Зеленским в октябре 2019 года.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама