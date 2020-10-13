Коронавирус рекордно обрушил мировой спрос на газ – МЭА

Спрос на газ в мире в 2020 году снизится на 3%, или 120 млрд кубометров. Это станет самым серьезным падением за всю историю, а его причиной станет пандемия коронавируса.

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Такой прогноз обнародовало Международное энергетическое агенство (МЭА), которое подготовило ежегодный доклад World Energy Outlook.

"Пандемия COVID-19 вызвала больше потрясений в энергетическом секторе, чем любое другое событие в недавней истории, оставив последствия, которые будут ощущаться еще долгие годы", - говорится в материалах агенства.

Ожидается также падение спроса на нефть и уголь – на 8% и 7% соответственно.

В целом мировой спрос на энергию сократится на 5%, а инвестиции в эту сферу – на 18%.

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Напомним, ранее организация стран-экспортеров нефти ОПЕК заявила об окончании эпохи нефти в развитых странах. Впрочем, картель считает, что спрос на черное золото еще будет расти до 2030-х годов.

Также сообщалось, что цены на газ в Европе взлетели до максимума с начала года. Этому поспособствовало похолодание. К слову, цены на газа для населения в Украине теперь зависят от рыночной стоимости топлива на европейских рынках.

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