Коронакризис позади? Госстат показал, как ожила промышленность Украины

Добывающая промышленность и перерабатывающая показали рост по итогам мая 2021 года

В Украине растет промпроизводство. Фото: архив "Сегодня"

Украина продолжает наращивать промышленное производство. По итогам мая 2021 повышение составило 5,4% по сравнению с маем 2020 года – с учетом корректировки на эффект календарных дней.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В разрезе основных видов деятельности ведомство приводит следующие данные:

добывающая промышленность и разработка карьеров – рост в мае 2021 составил 7,9% по сравнению с маем 2020;

перерабатывающая промышленность – рост в мае 2021 составил 6,2% по сравнению с маем 2020;

поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – падение в мае 2021 составило 3,5% по сравнению с маем 2020.

В то же время по сравнению с апрелем 2021 года падение промпроизводства составило 3% – с учетом корректировки на эффект календарных дней.

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В разрезе основных видов деятельности приводятся следующие данные:

добывающая промышленность и разработка карьеров – рост в мае 2021 составил 1,4% по сравнению с апрелем 2021;

перерабатывающая промышленность – падение в мае 2021 4,5% по сравнению с апрелем 2021;

поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – падение в мае 2021 составило 4,3% по сравнению с апрелем 2021.

Ранее сообщалось, что Украина по итогам марта 2021 года впервые за год карантина нарастила промышленное производство.

Сколько какие отрасли вносят в общий ВВП страны, см. инфографику.

Напомним, МВФ улучшил экономические прогнозы для Украины. Повысил свои оценки и Всемирный банк.