Коронакризис бьет по Украине: ЕБРР ухудшил прогнозы

После падения ВВП Украины на 11,4% во втором квартале 2020 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз снижения экономики страны до 5,5% по итогам года. Ранее ЕБРР ожидал, что ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,5%. Прогноз ухудшился из-за последствий пандемии коронавируса.
Об этом говорится в прогнозе ЕБРР.
Прогноз роста украинской экономики на 2021 год тоже стал скромнее. Если ранее ЕБРР рассчитывал, что ВВП увеличится на 5%, то теперь прогнозируется рост лишь на 3%. По итогам следующего года реальный ВВП будет на 1,6% меньше докризисного уровня, а вернуться к нему он сможет только в четвертом квартале 2022 года.
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В банке подчеркнули, что пандемия COVID-19 обострила структурные недостатки украинской экономики, привела к спаду и резкому сокращению инвестиций в большинство секторов.
Среди факторов, которые сдерживают обвал экономики, ЕБРР выделяет:
- надежную денежно-кредитную политику, которая сохранила макроэкономическую стабильность;
- программу МВФ, которая стабилизировала ожидания и привлекла финансирование от официального сектора и частных инвесторов.
Напомним, ранее в правительстве не исключали, что падение украинской экономики по итогам 2020 года может достичь 4-8%.
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