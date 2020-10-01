Коронакризис бьет по Украине: ЕБРР ухудшил прогнозы

Украина вернется к докризисному уровню не раньше 2022 года, считают в банке

После падения ВВП Украины на 11,4% во втором квартале 2020 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз снижения экономики страны до 5,5% по итогам года. Ранее ЕБРР ожидал, что ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,5%. Прогноз ухудшился из-за последствий пандемии коронавируса.

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Об этом говорится в прогнозе ЕБРР.

Прогноз роста украинской экономики на 2021 год тоже стал скромнее. Если ранее ЕБРР рассчитывал, что ВВП увеличится на 5%, то теперь прогнозируется рост лишь на 3%. По итогам следующего года реальный ВВП будет на 1,6% меньше докризисного уровня, а вернуться к нему он сможет только в четвертом квартале 2022 года.

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В банке подчеркнули, что пандемия COVID-19 обострила структурные недостатки украинской экономики, привела к спаду и резкому сокращению инвестиций в большинство секторов.

Среди факторов, которые сдерживают обвал экономики, ЕБРР выделяет:

надежную денежно-кредитную политику, которая сохранила макроэкономическую стабильность;

программу МВФ, которая стабилизировала ожидания и привлекла финансирование от официального сектора и частных инвесторов.

Напомним, ранее в правительстве не исключали, что падение украинской экономики по итогам 2020 года может достичь 4-8%.

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