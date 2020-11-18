Корольчук обвинил НКРЭКУ в намерении уничтожить промышленность

По словам эксперта, в течение года тариф на передачу электроэнергии вырастет более чем в два раза

Очередным повышением тарифа на передачу электроэнергии Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг уничтожит промышленность и малый и средний бизнес. Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на своей странице в Facebook.

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"НКРЭКУ неутомимо идет к своей цели. Вслед за фактическим доведением до банкротства энергорынка "регулятор" подобрался к основе бюджета Украины – бизнесу, промышленности. Давняя идея НКРЭКУ по повышению тарифа на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" будет реализована в 2021 году", – написал Корольчук.

Он напомнил, что в текущем году НКРЭКУ уже поднимал тариф на передачу тока в июле со 155 до 240 грн/МВт-час, или на 54%, а с 1 декабря планирует повысить его еще на 30%. Таким образом, по словам эксперта, в течение года тариф на передачу электроэнергии вырастет более чем в два раза.

Корольчук также подчеркнул: от повышения тарифа на передачу электроэнергии пострадал не только бизнес, но и население, ведь возросшие расходы на ток предприниматели заложили в цену своей продукции и услуг.

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"Население уже скоро как полгода по полной программе оплачивает тариф на передачу, который все предприятия "зашивают" в свои затраты. Благотворительностью никто заниматься не будет. Однако для населения конечно виноват "рядовой" владелец кафе, потому что поднял цену на шаурму, а не далекий и таинственный НКРЭКУ", – подытожил эксперт.

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Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на передачу электроэнергии с декабря 2020 года на 30%, до 312,76 грн/МВт-час.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы и падению экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока повлечет очередной виток роста цен на товары и услуги.

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