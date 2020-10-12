Конкурс по выбору кандидата в члены НКРЭКУ сфальсифицирован, – участник

Конкурс по выбору кандидата на должность члена НКРЭКУ был сфальсифицирован и Кабинет министров должен воздержаться от утверждения его итогов. Об этом заявил кандидат на должность члена НКРЭКУ Валерий Людмирский, обнародовав соответствующее обращение к правительству.

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"Учитывая многочисленные нарушения законодательства при проведении открытого конкурсного отбора, а также во время формирования и функционирования конкурсной комиссии в целом, прошу воздержаться от принятия непродуманных решений по результатам фальсифицированного конкурсного отбора, проведенного с многочисленными нарушениями действующего законодательства", - сообщил Людмирский.

Он уточнил, что конкурсная комиссия допустила множество грубых нарушения закона – начиная от конфликта интересов члена комиссии Олега Прохоренко до начисления кандидатам "мертвых" баллов от отсутствующего члена комиссии.

Более того, баллы от имени такого отсутствующего члена начислялись не самой конкурсной комиссией, а Секретариатом Кабинета министров, который не имеет права вмешиваться в деятельность конкурсной комиссии, поскольку такое вмешательство прямо запрещено законом о НКРЭКУ.

"Все эти факты дают основания считать результаты подсчета баллов сфальсифицированными, а результаты конкурсного отбора недействительными", - отметил Людмирский.

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Кандидат в члены НКРЭКУ призвал правительство проверить факты фальсификации конкурса и воздержаться от принятия по его итогу решений, которые из-за многочисленных нарушений процедуры будут оспорены в суде.

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Напомним, 12 октября должно состоятся заседание конкурсной комиссии, на котором она планирует утвердить двух кандидатов на должность члена НКРЭКУ для рассмотрения Кабинетом министров.

Конкурсная комиссия была создана в июне 2020 г. Вскоре стало известно, что один из ее членов – Олег Прохоренко – имеет конфликт интересов. На фоне скандала он самоустранился от работы комиссии.

Это, по информации народных депутатов, поставило под сомнение законность работы конкурсной комиссии и все принятые ею решения.

Действующий состав НКРЭКУ с ноября 2019 г. возглавляет Валерий Тарасюк. В октябре 2020 г. НАЗК начало проверку Тарасюка по подозрению в коррупции. Из-за этого нардеп Михаил Волынец обратился в Окружной админсуд с требованием уволить главу НКРЭКУ.

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