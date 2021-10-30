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СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Конкурент АТБ Lidl выйдет на украинский рынок, а для части населения снизят тарифы на газ – самое важное о деньгах за неделю

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
30 октября, 06:00
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Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости уходящей недели
Тарифы на газ для некоторых украинцев изменились, а в Украину заходит конкурент АТБ из ЕС
Тарифы на газ для некоторых украинцев изменились, а в Украину заходит конкурент АТБ из ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Европе цена декабрьских фьючерсов снизилась почти на 10% и достигла 850 долларов за тысячу кубометров, а для некоторых украинцев снизили тарифы на газ.

Понедельник. Конкурент АТБ выйдет на украинский рынок

Крупнейшая европейская сеть супермаркетов Lidl, по примеру которой открывались первые магазины АТБ, вряд ли появится в Украине в 2022 году. Однако предположительно, открытие Lidl может привести к закрытию нескольких украинских сетей – "Экомаркета" и "Великої Кишені". А запуск торговой сети займет более года.

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Европейские супермаркеты считаются ритейлером с "жесткими дисконтами". Компания экономит на упаковке и рекламе и регулярно делает существенные скидки для покупателей.

Вторник. В Украине снизили тарифы на газ, но не для всех

Украинцы, так и не выбравшее поставщиков газа, будут платить за голубое топливо 7,96 грн за кубометр вместо 16,56 грн. Такой тариф будет действовать до 30 ноября 2021 года для бытовых потребителей, получающих услуги от поставщика последней надежды (ППН).

В то же время бюджетные учреждения, учреждения здравоохранения государственной и коммунальной собственности будут покупать газ у ППН по цене 16,8 грн за кубометр.

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Среда. Для украинцев изменили правила регистрации авто

В сервисных центрах МВД для украинцев упростили правила регистрации автомобилей. Теперь в любом городе Украины можно поставить авто на учет и получить номера к нему. Чтобы зарегистрировать авто по упрощенной процедуре, нужно записаться в электронную очередь и посетить сервисный центр МВД.

Чтобы зарегистрировать авто по упрощенной процедуре, нужно записаться в электронную очередь и посетить сервисный центр МВД.

Четверг. В Украине начали действовать новые правила покупки недвижимости

С 28 октября в Украине вступил в силу закон, согласно которому покупателю недвижимости одновременно в собственность переходит земля, на которой расположен дом.

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Теперь, покупая любое недвижимое имущество, кроме квартиры в многоквартирном доме, покупателю объекта автоматически переходит и право собственности или право пользования земельным участком.

Это правило действует и для земель, находящихся в постоянном использовании, и для арендуемых участков.

Пятница. В Европе обвалились цены на газ

В Европе 29 октября упали цены на газ – цена декабрьских фьючерсов снизилась почти на 10% и достигла 850 долларов за тысячу кубометров. Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торговой сессии пятницы чуть превышала 930 долларов.

Но в течение дня она постепенно снижалась, уже в 11:11 она опустилась до минимальных за день 840,5 доллара. С тех пор стоимость газа в Европе торгуется в районе 840-850 долларов.

Ранее мы писали, что Россия начала шантажировать Молдову и предлагать продать газ еще дешевле в обмен на ослабление связей с ЕС.

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