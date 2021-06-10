Конфискация квартиры за долг по ЖКУ: сколько нужно не платить, чтобы лишиться жилья

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Украинцы задолжали за коммуналку почти 80 млрд гривен и некоторым владельцам недвижимости, упорно не желающим платить за электричество, газ, отопление и воду, грозит выселение по решению суда, конфискация жилья и его продажа. Сайт "Сегодня" разбирался, за какую сумму долга у собственника могут отнять жилье?

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На данный момент, сумма долга должна быть больше 20 минимальных зарплат, т.е. 120 тыс. грн. Если она меньше, то выселить не имеют права. Взыскание направят на денежные средства и другое имущество должника, например, автомобиль.

По закону квартира или дом, в котором проживает должник, конфискуются в последнюю очередь. В первую очередь обращается взыскание на отдельный от дома земельный участок, другие помещения, принадлежащие должнику. Вместе с жилым домом взыскание обращается также на прилегающий к нему земельный участок, принадлежащий должнику.

Как избежать конфискации имущества? Если на вас уже подали в суд и очевидно, что решение будет в пользу коммунальной структуры (а иски о взыскании долга суд удовлетворяет примерно в 90% случаев), то оптимальный вариант – признать сумму долга и заключить мировое соглашение. Если сразу уплатить долг нереально, то необходимо заключить с коммунальщиками договор о реструктуризации (рассрочке) долга и выплачивать частями.

Напомним, Минюст и Нацбанк разрешили банкам блокировать счета должников по коммуналке и автоматически списывать с них недоимку по решению суда.

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Также сообщалось, что украинцы стали лучше платить за коммунальные услуги, но их долги продолжают расти.

Некоторые должники за коммуналку умудряются оформлять субсидию. О самых распространенных схемах смотрите в сюжете: