Конец сладкой жизни для "евробляхеров" и миллиардные долги пенсионерам – главное о деньгах за неделю

Откачка газа из Европы и задолженности пенсионерам – "Сегодня" собрали самые важные новости о деньгах за эту неделю и готовы рассказать вам.
Понедельник. Новая украинская авиакомпания Air Ocean снизила цены
Новая украинская авиакомпания Air Ocean показала расписание своих первых рейсов и ввела промоцены на авиабилеты.
Первые четыре рейса в ноябре будут летать в крупные украинские города и совершать только внутренние рейсы:
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- Киев – Запорожье, с 21 ноября, ежедневно;
- Киев – Львов, с 22 ноября, ежедневно;
- Киев – Черновцы, с 28 ноября, понедельник, вторник, пятница;
- Харьков – Львов, с 12 декабря, четверг, воскресенье.
Цены на билеты стартуют с 30 долларов в одну сторону, а средняя цена составляет 1500 грн.
Вторник. Конец льготного периода для "евроблях"
9 ноября был последним днем, когда машины на европейских номерах можно было растаможить по сниженной цене.
Теперь, если на улице появится так называемая "евробляха", ее владельца может остановить патрульный полицейский и выписать штраф в размере 8,5 тыс. грн.
После этого полицейский передаст все данные в Таможенную службу и уже там нарушителю выпишут штраф в размере 170 тыс. грн.
Среда. Жители ОРДЛО остались без пенсий
Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что жителям ОРДЛО не выплатили 5,32 млрд гривен пенсий.
В эфире телеканала "Дом" Верещук объяснила, что средства накапливаются на карточках пенсионеров и кроме них никто не может забрать эти деньги или ими воспользоваться.
Проблема также состоит в том, что существуют невыплаченные долги по предыдущим периодам, прежде всего, из-за закрытых боевиками КПВВ.
Четверг. Украинцам придется больше платить за интернет
О росте тарифов на свои услуги предупредили интернет-провайдеры, это происходит потому, что на импорт кабельной продукции для прокладки телеком-сетей вводится пошлина.
Интернет ассоциация Украины выступила против введения такой пошлины, так как ее внедрение спровоцирует монополизацию рынка кабельной продукции, а также приведет к дефициту.
Пятница. "Газпром" начал откачивать газ из европейских хранилищ
Российская компания "Газпром", несмотря на обещания увеличить объемы закачки, начала наоборот – забирать голубое топливо из европейских ПХГ.
Об этом сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон и написал на своей странице в Facebook. Он добавил, что из хранилищ Jemgum (87,4%) и Haidach (54,2%) в течение 10 и 11 числа выкачано 10 и 6 млн. кубометров голубого топлива.