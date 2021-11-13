Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Мигранты Лукашенко 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Конец сладкой жизни для "евробляхеров" и миллиардные долги пенсионерам – главное о деньгах за неделю

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
13 ноября, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
"Сегодня" собрали для вас все самые важные экономические события недели
Самые важные новости о деньгах за эту неделю
Самые важные новости о деньгах за эту неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Откачка газа из Европы и задолженности пенсионерам – "Сегодня" собрали самые важные новости о деньгах за эту неделю и готовы рассказать вам.

Понедельник. Новая украинская авиакомпания Air Ocean снизила цены

Новая украинская авиакомпания Air Ocean показала расписание своих первых рейсов и ввела промоцены на авиабилеты.

Реклама

Первые четыре рейса в ноябре будут летать в крупные украинские города и совершать только внутренние рейсы:

  • Киев – Запорожье, с 21 ноября, ежедневно;
  • Киев – Львов, с 22 ноября, ежедневно;
  • Киев – Черновцы, с 28 ноября, понедельник, вторник, пятница;
  • Харьков – Львов, с 12 декабря, четверг, воскресенье.

Цены на билеты стартуют с 30 долларов в одну сторону, а средняя цена составляет 1500 грн.

Вторник. Конец льготного периода для "евроблях"

9 ноября был последним днем, когда машины на европейских номерах можно было растаможить по сниженной цене.

Реклама

Теперь, если на улице появится так называемая "евробляха", ее владельца может остановить патрульный полицейский и выписать штраф в размере 8,5 тыс. грн.

После этого полицейский передаст все данные в Таможенную службу и уже там нарушителю выпишут штраф в размере 170 тыс. грн.

Среда. Жители ОРДЛО остались без пенсий

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что жителям ОРДЛО не выплатили 5,32 млрд гривен пенсий.

Реклама

В эфире телеканала "Дом" Верещук объяснила, что средства накапливаются на карточках пенсионеров и кроме них никто не может забрать эти деньги или ими воспользоваться.

Проблема также состоит в том, что существуют невыплаченные долги по предыдущим периодам, прежде всего, из-за закрытых боевиками КПВВ.

Четверг. Украинцам придется больше платить за интернет

О росте тарифов на свои услуги предупредили интернет-провайдеры, это происходит потому, что на импорт кабельной продукции для прокладки телеком-сетей вводится пошлина.

Интернет ассоциация Украины выступила против введения такой пошлины, так как ее внедрение спровоцирует монополизацию рынка кабельной продукции, а также приведет к дефициту.

Пятница. "Газпром" начал откачивать газ из европейских хранилищ

Российская компания "Газпром", несмотря на обещания увеличить объемы закачки, начала наоборот – забирать голубое топливо из европейских ПХГ.

Об этом сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон и написал на своей странице в Facebook. Он добавил, что из хранилищ Jemgum (87,4%) и Haidach (54,2%) в течение 10 и 11 числа выкачано 10 и 6 млн. кубометров голубого топлива.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Популярные за неделю
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.1

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

29.91

Финансовые лайфхаки
Как выгодно и безопасно хранить деньги
Получить экспертные советы
Спецвыпуск
Новая монета - в честь десантников!
Узнай о новой "десятке"
Ценовая политика
А что с ценами в ноябре?
Опрос
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Соцопрос
Украинцы назвали причины энергетического кризиса
Расшифровка результатов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Мелкий бизнес
Карантинные прогнозы
Опрос
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,89
33,18
32,88
31,69
19,12
34,29
31,76
29,95
18,36
35,99
33,40
31,89
19,28
35,99
33,40
31,89
19,29
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,88
36,97
33,25
34,97
19,47
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять