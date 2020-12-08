Кому в Украине повысили пенсии с 1 декабря: список категорий

Выросли в основном минимальные пенсии, но также повышены некоторые надбавки

С 1 декабря у нескольких миллионов украинских пенсионеров увеличились пенсии – в связи с повышением прожиточного минимума. Минимальная пенсия повысилась до 1769 грн (+57 грн), или на 8% за год. Но, кроме этого, увеличенные пенсии за декабрь получат и некоторые другие категории пенсионеров.

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Как объяснили в Министерстве социальной политики, в декабре повышение пенсий и надбавок получат такие категории:

лица с инвалидностью вследствие войны и участники боевых действий (рост минимальной пенсии);

пенсионеры по возрасту (рост минимальной пенсии);

шахтеры (рост минимальной пенсии);

семьи военнослужащих, в случае потери кормильца (рост минимальной пенсии);

ветераны войны и члены семей погибших ветеранов войны (рост дополнительных выплат);

жертвы нацистских преследований из числа лиц с инвалидностью, члены семей погибших жертв нацистских преследований (рост дополнительных выплат);

лица с особыми заслугами перед Украиной (рост дополнительных выплат);

лица с инвалидностью вследствие войны (рост социальной помощи по уходу);

доноры (надбавка).

В частности, пенсии шахтеров выросли на 171 грн. Пенсии почетных доноров (40 и более бесплатных сдач крови не менее 400 г за раз), имеющих надбавку к пенсии 10% от ПМ, причем не для пенсионеров, а для трудоспособных, увеличились на 7 грн.

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Среднюю пенсию украинцев с инвалидностью первой группы увеличили на 370 грн до 11498 грн.

Второй группы – на 299 грн до 9287 грн

Третьей группы – на 205 грн до 6368 грн.

Пенсионные выплаты участникам боевых действий подняли на 94 грн, до 2918 грн.

Напомним, также ранее сайт "Сегодня" рассказывал, какие соцвыплаты, зарплаты и штрафы выросли с 1 декабря.

А о том, как "мертвые души" отбирают у Украины по 50-100 млрд гривен соцвыплат в год, ранее рассказал глава Минцифры Михаил Федоров в эфире телеканала "Украина":

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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