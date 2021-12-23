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Кому достанется все имущество в случае смерти одного из наследников

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
23 декабря, 06:00
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Вместе с экспертом разбираемся, кому достанется наследственное имущество, если один из наследников не успел оформить его до своей смерти
Как делится наследство в случае смерти одного из наследников?
Как делится наследство в случае смерти одного из наследников? / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине наследниками по завещанию и по закону могут быть физические лица, живые на момент открытия наследства, а также лица, зачатые при жизни наследодателя и рожденные живыми после открытия наследства.

Однако непредсказуемые жизненные обстоятельства иногда складываются таким образом, что наследник вследствие своей смерти не успевает оформить принадлежащее ему наследство.

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Как действовать в таком случае, объясняет адвокат Адвокатского объединения "ЛЭКС ПЛЮС" Юлия Самборская.

Наследственная трансмиссия

Гражданское законодательство для такого случая содержит специальный термин – наследственная трансмиссия.

Это особый случай возникновения права на принятие наследства, установленный ст. 1276 Гражданского кодекса Украины.

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"Если наследник по завещанию или по закону умер после открытия наследства и не успел его принять, право на принятие принадлежащей ему части наследства переходит к его наследникам", рассказывает адвокат.

Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю по наследству, исчерпывающий – это малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания, половину доли, которая бы принадлежала каждому из них в случае наследования по закону.

Срок принятия наследства

Для принятия такого наследства устанавливается срок в шесть месяцев, начинающийся со времени открытия наследства.

Срок принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии составляет шесть месяцев. Однако, если оставшийся срок для принятия наследства меньше трех месяцев, он продляется до трех месяцев.

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Ввиду того, что право на принятие наследства переходит к наследникам умершего лица, которое само должно было быть наследником, после его смерти, то оставшийся срок для принятия наследства будет всегда меньше установленных шести месяцев.

Наследство может быть принято после истечения срока для принятия наследства по письменному согласию наследников или в судебном порядке, если суд признает причины пропуска этого срока уважительными.

"Верховный Суд отмечает, что если у наследника препятствий для подачи заявления не было, а он не воспользовался правом на принятие наследства из-за собственного пассивного поведения, то правовых оснований для определения дополнительного срока для принятия наследства нет", – предупредила эксперт.

Таким образом, право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии может быть осуществлено в срок, не истекающий на момент смерти наследодателя.

То есть смерть наследника, имеющего право на наследство, должна наступить в пределах шестимесячного срока со дня открытия наследства после смерти первого наследодателя. Право на принятие наследства за наследственной трансмиссией переходит к наследникам этого лица в пределах сроков для принятия наследства.

Куда обращаться и что подать

Принятие наследства осуществляется путём подачи нотариусу заявления о принятии наследства. Указанное заявление следует подать по месту открытия наследства после наследодателя, умершего первым.

Наследник, желающий принять наследство, но на время открытия наследства не проживавший постоянно с наследодателем должен подать нотариусу или в сельских населенных пунктах – уполномоченному должностному лицу соответствующего органа местного самоуправления заявление о принятии наследства.

Заявление о принятии наследства наследнику следует подать лично. Заявление о принятии наследства от имени малолетнего или недееспособного лица представляют его родители (усыновители), опекун.

Однако лицо, достигшее четырнадцати лет, имеет право подать заявление о принятии наследства без согласия родителей или попечителя.

Нотариус, приняв заявление от подавшего его лица, определяет:

  • наступила ли наследственная трансмиссия;
  • успел ли наследник принять наследство;
  • не относится ли такой наследник к категории человек, которые по наследственному законодательству считаются фактически принявшими наследство.

Принявшими наследство, учитывая вышеупомянутые в этой статье сроки, считаются наследники, которые не отказались от этого наследства и постоянно проживали вместе с наследодателем на время открытия наследства, а также малолетние, несовершеннолетние, физическое лицо, гражданская дееспособность которого ограничена.

Отказаться от принятия наследства могут:

  • несовершеннолетние лица в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет с согласия родителей (усыновителей), попечителя и органа опеки и попечительства;
  • физические лица, гражданская дееспособность которых ограничена, с согласия попечителей и органа опеки и попечительства;
  • только с разрешения органа опеки и опеки родители (усыновители), опекун, наследство должного малолетнему, недееспособному лицу.

Следует помнить, что отказ от принятия наследства может быть отозван в течение срока, установленного для его принятия.

Однако, если наследник решает принять наследство, то по наследственной трансмиссии сколько бы ни было наследников, доля умершего делится между ними поровну.

"Сегодня" раньше писали, кому нужно декларировать наследство и каким образом можно обжаловать завещание.

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