Компания-разработчик World of Tanks перевезла из Беларуси в Украину сотни сотрудников – СМИ

Белорусская IT-компания Wargaming, разработчик популярных онлайн-игр World of Tanks,World of Warships и World of Warplanes перевезла в киевский офис несколько сотен сотрудников.

Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает издание AIN.ua.

Официально в компании не подтвердили, но и не опровергли эти данные, и пока неизвестно, останутся эти 200-300 программистов работать в Киеве на долгое время или вернутся в Минск.

Также, по данным источников, компания планирует перевезти в Вильнюс около 500 сотрудников с семьями. Всего в минском офисе Wargaming работает около 2000 человек.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что более полусотни сотрудников минского офиса американской компании PandaDoc бежали в Украину, здесь будет открыт офис IT-компании.

Напомним, на фоне масштабных протестов в Беларуси в зоне риска оказалась одна из наиболее прогрессивных сфер бизнеса страны – IT-сектор, который обеспечивал до 10% ВВП страны. Но вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что Украина готова создать все условия для работы белорусских программистов в нашей стране.

Также напомним, что IT-сфера приносит Украине до 4% ВВП:

