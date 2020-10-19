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Компания-разработчик World of Tanks перевезла из Беларуси в Украину сотни сотрудников – СМИ

19 октября, 20:47

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В минском офисе Wargaming работает около 2000 человек

Белорусская IT-компания Wargaming, разработчик популярных онлайн-игр World of Tanks,World of Warships и World of Warplanes перевезла в киевский офис несколько сотен сотрудников.

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Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает издание AIN.ua.

Официально в компании не подтвердили, но и не опровергли эти данные, и пока неизвестно, останутся эти 200-300 программистов работать в Киеве на долгое время или вернутся в Минск.

Также, по данным источников, компания планирует перевезти в Вильнюс около 500 сотрудников с семьями. Всего в минском офисе Wargaming работает около 2000 человек.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что более полусотни сотрудников минского офиса американской компании PandaDoc бежали в Украину, здесь будет открыт офис IT-компании.

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Напомним, на фоне масштабных протестов в Беларуси в зоне риска оказалась одна из наиболее прогрессивных сфер бизнеса страны – IT-сектор, который обеспечивал до 10% ВВП страны. Но вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что Украина готова создать все условия для работы белорусских программистов в нашей стране.

Также напомним, что IT-сфера приносит Украине до 4% ВВП:

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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Киев Беларусь Украина айтишники IT-сектор программирование IT-проект айти IT-технологии

Источник: Сегодня

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