Компания из США отказалась поставлять сжиженный газ в Украину

Меморандум с Louisiana Natural Gas Exports был заключен в этом году, но до его реализации дело не дошло

Американская Louisiana Natural Gas Exports отказалась от проекта сотрудничества с Украиной, который предусматривал долгосрочные поставки сжиженного природного газа (LNG) в объеме около 5 млрд куб. м газа в год. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.

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"Действительно, был отказ, никакого дополнительного общения после этого не было", – цитирует Буславец "Интерфакс-Украина".

Глава Минэнерго уточнила, что новой информации по этому вопросу нет.

Напомним, в конце мая 2020 года Кабинет министров одобрил меморандум о сотрудничестве с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину. Также в документе шла речь о развитии газовой инфраструктуры с Польшей.

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При этом нардеп Алексей Гончаренко обнародовал документ, в котором указано, что меморандум предусматривает ежегодный объем поставок LNG около 5,5 млрд куб. м.

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Предполагалось, что окончательные соглашения могут в себя включать долгосрочный договор на поставку LNG из США в Украину, договор о хранении газа в ПХГ Украины, договор о строительстве и эксплуатации необходимой инфраструктуры между Польшей и Украиной.

Ранее сайт "Сегодня" также писал о том, что Украина намеревалась заключить десятилетний или двадцатилетний контракт на поставку больших объемов природного газа из США через Польшу.

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