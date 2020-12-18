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Компания ДТЭК — первая в рейтинге Best Marketing Teams конкурса Effie Awards Ukraine 2020

18 декабря, 15:35

Инна Бабур Инна Бабур

ДТЭК принял участие в конкурсе Effie Awards Ukraine впервые

Маркетинговая команда ДТЭК возглавила рейтинг Best Marketing Teams в категории "Промышленность, энергетика, строительство, недвижимость, сопровождающие товары и услуги, B2B" на конкурсе Effie Awards Ukraine 2020. Кроме того, ДТЭК занял третье место в списке финалистов на Effie Awards Ukraine 2020 в категории "Ребрендинг" благодаря проекту "Энергия перемен: ДТЭК обновил визуальный стиль".

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Рефрешмент бренда ДТЭК, который был представлен в июле 2020 года, демонстрирует те изменения, которые произошли в ДТЭК за последние годы и отражает новую стратегию развития компании, ее ценностные приоритеты и ключевые направления развития бизнеса. Проект реализован совместно с креативным агентством SHOTS.

"15 лет ДТЭК развивает украинскую энергетику. Мы хотели показать то, как изменилась компания за это время. ДТЭК сегодня – это активный корпоративный гражданин, партнер общества и государства в реализации масштабных проектов и инициатив. Компания вносит свой вклад в трансформацию украинского общества и построение конкурентной экономики, действует прозрачно и открыто, поощряет предпринимательство, сотрудничество и инновации. ДТЭК делится своими историями успеха, чтобы вдохновлять и побуждать к действию других. Энергия ДТЭК для тех, кто меняет Украину", - говорит Ольга Захарова, директор по корпоративным коммуникациям ДТЭК.

Об обновлении визуального стиля компания рассказала в презентационном ролике:

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"Перед ДТЭК стоял большой вызов – обновить визуальный стиль, при этом сохранить преемственность визуальных элементов. Мы дали большую свободу нашему партнеру – агентству SHOTS – в выборе пути реализации нашей идеи. Нам удалось это сделать не просто хорошо, а в первую очередь – эффективно. Именно благодаря этому мы стали финалистами, и именно поэтому наша команда возглавила рейтинг маркетинговых команд", - говорит Александра Орда, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций ДТЭК.

Рейтинги Best Marketing Teams составляет Всеукраинская рекламная коалиция вместе с исследовательской компанией Factum Group.

ДТЭК принял участие в конкурсе Effie Awards Ukraine впервые в истории компании.

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рейтинг реклама ДТЭК ребрендинг
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