Компания брата главы НКРЭКУ пыталась избавиться от лицензии в первый день скандала

Борислав Береза сообщил о прямом конфликте интересов Тарасюка и нарушении им закона об НКРЭКУ

Компания "Эф Энд Эм Украина" родного брата главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка подала заявление об аннулировании лицензии на коммерческие операции с электроэнергией в тот же день, когда экс-глава парламентского комитета по противодействию коррупции Борислав Береза сообщил о прямом конфликте интересов Тарасюка и нарушении им закона об НКРЭКУ, пишет "Politeka".

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Об этом свидетельствует постановление №1723 от 16 сентября 2020 г. об аннулировании лицензии на передачу электроэнергии этой компанией.

В тексте постановления указано, что решение об аннулировании лицензии принято на основании письма компании от 10 сентября 2020 г.

Ранее сам Береза сообщил, что проект решения об аннулировании лицензии появился на сайте регулятора спустя 7 часов после публикации им информации о связах этой компании с семьей Валерия Тарасюка.

Напомним, 16 сентября НКРЭКУ без надлежащего обсуждения и при отсутствии Валерия Тарасюка поспешно аннулировала лицензию на передачу электроэнергии компании брата главы комиссии "Эф Энд Эм Украина".

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Информация о работе компании брата главы НКРЭКУ Артема Тарасюка на рынке электроэнергии была обнародована 10 сентября. Сам глава комиссии Валерий Тарасюк, исходя из его декларации, на момент назначения в комиссию владел 10% "Эф энд Эм Украина" через оффшорную компанию "Дилак Инвестмент Лимитед".

Уже после назначения Тарасюка главой НКРЭКУ, эта компания имела действующий контракт на передачу электроэнергии магистральными сетями "Укрэнерго", что подтверждает факт использования лицензии в коммерческих целях.

14 сентября народный депутат Михаил Волынец официально обратился в Нацагентство по противодействию коррупции с требованием проверить коррупционный интерес главы НКРЭКУ в компании "Эф Энд Эм Украина" и призвал Кабмин досрочно прекратить полномочия Тарасюка из-за коррупционного скандала.

По оценкам депутата, Тарасюк нарушил требование закона "О НКРЭКУ", запрещающий близким к членам комиссии лицам входить в органы управления компаний, работающих на рынках электроэнергии и коммунальных услуг.

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